Gonzalo Castillo: "Este Gobierno no es malo, es muy malo"

El precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. ( ARCHIVO DL. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, calificó de "muy malo" al Gobierno del presidente Luis Abinader y afirmó que decidió regresar a la carrera por la Presidencia ante el descontento de la población con el costo de la vida, la inseguridad y la dirección que, a su juicio, lleva el país.

"Este Gobierno no es malo, es muy malo", expresó el exministro de Obras Públicas durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, en la que presentó algunas de sus propuestas para las elecciones de 2028.

Castillo planteó trabajar junto a los sectores productivos para recuperar la producción agropecuaria, facilitar préstamos con bajas tasas de interés y aumentar la oferta de alimentos como mecanismo para reducir los precios que pagan los consumidores.

"Habrá en un gobierno mío dinero abundante, accesible y barato, barato en cuanto a tasas de intereses", prometió.

El dirigente peledeísta aseguró que su decisión de volver a competir por la candidatura presidencial responde a las quejas que comenzó a escuchar desde el año pasado.

"Yo venía escuchando desde el año pasado las quejas del pueblo, las reclamaciones, la dirección en que iba el país, que creo que es una dirección equivocada", manifestó.

Castillo citó que el 80 % de los dominicanos considera que el país marcha en una dirección equivocada. Una cifra similar había sido presentada en septiembre por el presidente del PLD, Danilo Medina, a partir de una medición de opinión cuyos detalles metodológicos no fueron aportados en la información consultada.

"Hablo poco, pero resuelvo"

Castillo aseguró que su experiencia administrativa y su desempeño al frente del Ministerio de Obras Públicas durante siete años son parte de las razones por las que considera que puede encabezar una nueva administración peledeísta.

"El perfil que se necesita para que el PLD vuelva a dirigir los destinos del Estado es el perfil de Gonzalo Castillo", afirmó.

Al explicar su estilo de trabajo, sostuvo que la ciudadanía lo identifica como una persona orientada a ejecutar proyectos.

"Una gente que, como ustedes dicen todos, si me dicen todo en la calle, que yo hablo poco, pero que resuelvo", manifestó.

El exfuncionario señaló que un presidente debe seleccionar colaboradores preparados, definir objetivos institucionales y supervisar personalmente el cumplimiento de los planes gubernamentales.

"Yo voy a estar con un látigo ahí, chequeando que todo el mundo haga y ejecute como debe ejecutarlo el plan que yo le dé", expresó.

Castillo fue candidato presidencial del PLD en 2020. Posteriormente, mediante una carta del 8 de octubre de 2021, comunicó que no volvería a buscar la Presidencia. Sin embargo, reconsideró su posición en febrero de 2026, cuando formalizó su regreso a la competencia interna.

Aumentar la producción agropecuaria

El aspirante presidencial colocó la producción de alimentos entre sus principales propuestas económicas.

Sostuvo que una eventual administración suya ofrecería financiamiento abundante y barato a los agricultores y productores pecuarios, acompañado de mecanismos para comprobar que los préstamos se destinen efectivamente a esas actividades.

Entre sus objetivos mencionó aumentar la producción mensual de huevos de 400 millones a 600 millones de unidades, además de promover la siembra de cinco rubros de tubérculos para incrementar la disponibilidad de alimentos.

Castillo consideró que recuperar la producción nacional permitiría reducir parte de la presión sobre los precios y mejorar los ingresos de los hogares.

También cuestionó la diferencia entre el costo de la canasta familiar y los salarios de los trabajadores.

"Se necesitaría un salario de 65 mil pesos mensual para descontar los impuestos y la seguridad social y todo lo que se descuenta, para que justo alcance para una canasta básica de 49 mil pesos. Eso no puede ser", sostuvo.

De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central, el costo promedio nacional de la canasta familiar alcanzó RD$50,255.05 en octubre de 2026, lo que representa un aumento de RD$2,458.24 respecto al mismo mes de 2025.

La cifra corresponde al promedio nacional de bienes y servicios. El costo varía según los niveles de ingreso de los hogares.

Promete ampliar la tanda extendida

En materia educativa, Castillo propuso extender la jornada escolar hasta cubrir el 100 % de los centros educativos públicos.

Para alcanzar esa meta, estimó que sería necesario disponer de unas 25,000 aulas adicionales: aproximadamente 10,000 correspondientes a construcciones pendientes de terminación y otras 15,000 nuevas.

El aspirante no precisó el costo de las obras ni el plazo en que podrían completarse.

Reforma fiscal y subsidio eléctrico

Al ser cuestionado sobre una eventual reforma fiscal, Castillo evitó comprometerse con un aumento de impuestos y planteó que primero tendría que conocerse la situación de las finanzas públicas en agosto de 2028.

"Hay dos maneras de ver la conducción del país: necesito dinero, más dinero para poder cubrir el gasto que tengo, o yo puedo reducir el gasto", explicó.

Situación política interna

También cuestionó el endeudamiento público durante la gestión del PRM, al considerar que los recursos obtenidos mediante préstamos no se reflejan suficientemente en obras e inversiones productivas.

Sobre el sector eléctrico, estimó que el subsidio estatal podría superar los 1,000 millones de dólares durante 2026. Mencionó, además, la incorporación progresiva de unos 1,600 megavatios de generación que, según afirmó, están en construcción.

No presentó un plan específico para reducir el subsidio ni precisó cómo financiaría las inversiones que propone.

Descarta enfrentamientos

En el plano político, Castillo descartó que vaya a producirse una confrontación con Francisco Javier García por la candidatura presidencial del PLD.

"Nosotros tenemos muchos vínculos del pasado y no pelearemos. Tengan la seguridad de que no vamos a pelear. Es un compañero que yo respeto", aseguró.

También dijo que dirigentes como García, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez tendrían espacio en una eventual administración peledeísta.

"El PLD va a trabajar junto, se va a poner de acuerdo y vamos a conseguir la Presidencia de la República en 2028", expresó.

Las declaraciones se producen después de que el PLD suspendiera la consulta de aspirantes presidenciales prevista para el 18 de octubre de 2026. La cancelación respondió a la falta de equipos electrónicos suficientes y se produjo en medio de diferencias internas relacionadas con el padrón y el mecanismo de elección.

La organización aplazó hasta 2027 la definición de sus aspiraciones presidenciales, mientras Castillo y otros dirigentes mantienen sus actividades políticas en busca de la nominación.