Raquel Peña rompe el silencio y agita la sucesión presidencial del PRM

Raquel Peña ha decidido pasar a la ofensiva. Después de meses de discreción, durante los cuales sus aspiraciones presidenciales parecían perder impulso, la vicepresidenta ha elevado el tono y enviado un mensaje inequívoco a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM): sigue en la competencia y no piensa retirarse silenciosamente.

«Yo no necesito bajarte a ti para subir yo», declaró en un programa televisivo matinal. La frase apunta directamente a las rivalidades internas. Peña denunció una campaña de descrédito y aseguró que desde el Palacio Nacional conocía anticipadamente ataques en su contra, en medio de los señalamientos surgidos a raíz del escándalo de SeNaSa.

No identificó responsables, pero dejó planteada una cuestión incómoda: la lucha presidencial podría estar deteriorando las relaciones dentro del oficialismo.

También respondió indirectamente a Milagros Ortiz Bosch, quien había cuestionado su experiencia política. Recordó su participación en la campaña de Hipólito Mejía en 2012 y reivindicó sus seis años como vicepresidenta.

¿Y Abinader? Cuesta imaginar este relanzamiento sin una conversación previa con el presidente, aunque no hay confirmación pública. Su eventual consentimiento, sin embargo, no equivale a un respaldo. La presencia activa de Peña amplía la competencia y preserva el papel arbitral del mandatario.

El reto

El tiempo constituye su principal desafío. Según ACD Media, Collado registraba en octubre un 49.9 % de preferencias entre miembros del PRM, Carolina Mejía un 24.6 % y Peña un 9.5 %.

La vicepresidenta sostiene que no hará campaña callejera porque tiene que gobernar. Pero conquistar una candidatura exige organización territorial, dirigentes y capacidad de movilización.

Peña ha abandonado la cautela cuando otros llevan meses acumulando fuerzas. Su relanzamiento altera los cálculos de la sucesión, aunque todavía debe demostrar que dispone de los apoyos necesarios para disputar el terreno perdido.

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