Gobierno asiste a 82 familias afectadas por incendio en Barahona

Autoridades del Dasac reunidos con los afectados por el incendio en los barracones de Javid, Barahona. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), inició la asistencia a 82 familias afectadas por un incendio que destruyó al menos 57 viviendas en los barracones de Javid, en Barahona.

El director de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, se trasladó al lugar para coordinar la respuesta del Gobierno y dispuso la entrega de alimentos crudos y cocidos a las familias damnificadas.

Además, se realiza un levantamiento de los daños para gestionar la reposición de los ajuares perdidos y coordinar una solución habitacional para los afectados.

Féliz Arbona informó en un documento de prensa que la asistencia continuará durante el proceso de recuperación de las familias, mientras se concreta su reubicación en el proyecto habitacional Ciudad Esperanza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/49964781-eb2d-4f71-bdf7-07f29e09aed1-9b8c88b5.jpg Personal de Dasac distribuye alimentos. (CEDIDA POR DASAC)

Coordinación institucional

El funcionario sostuvo una reunión con el viceministro de Vivienda, Ney García; la gobernadora de Barahona, Oneida Féliz; el alcalde Milton Fernández, legisladores y representantes de otras instituciones públicas para coordinar las acciones.

Según explicó, la intervención responde a la disposición del presidente Luis Abinader de asistir a las familias afectadas y procurar que ninguna quede desamparada tras perder sus viviendas.