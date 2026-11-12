Informan que hay 50,000 clientes con antenas de Starlink en República Dominicana

El presidente Luis Abinader (tercero de izquierda a derecha), junto a representantes de SpaceX. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves una reunión con ejecutivos de la empresa SpaceX y autoridades del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en la que se abordaron iniciativas para ampliar la conectividad y promover el uso de herramientas digitales en la educación.

Durante el encuentro se destacó que República Dominicana cuenta con 50,000 antenas Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX.

La reunión también permitió revisar propuestas tecnológicas dirigidas a mejorar el acceso a internet y fortalecer la formación académica mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales, señala una nota de prensa compartida por la Presidencia.

Reunión con SpaceX

El encuentro, celebrado en el Salón Privado del Palacio Nacional, contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y del rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario quienes, junto con los representantes de SpaceX, abordaron iniciativas relacionadas con el acceso a internet, la innovación tecnológica y el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los procesos educativos.

Al ofrecer declaraciones al término de la reunión, el rector del ITLA, explicó que durante el encuentro estuvieron pasando balance a una serie de propuestas que la multinacional SpaceX les ha hecho llegar.

"Como ITLA, hicimos un piloto de algunas de sus tecnologías, las cuales han dado excelentes resultados. En esta reunión fuimos recibidos por el señor presidente de la República y el ministro de la Presidencia, donde también fue notorio que ya tenemos más de 50,000 antenas Starlink en toda la República Dominicana" indicó Rosario.

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Asimismo, agregó que el ITLA ha realizado pilotos de conectividad y están dispuestos ahora a trabajar otro con la plataforma Grok, donde los estudiantes podrán interactuar con esta inteligencia artificial o superinteligencia, como un agente que, más que dar respuestas, les ayudará a dar seguimiento a sus tareas, a sus asignaciones e incluso a poder hacer razonamiento crítico, que de alguna manera es una de las cosas que siempre se critica en las inteligencias artificiales.

"En sentido general, la reunión ha sido excelente, una reunión de seguimiento, donde nosotros como país vamos a poder implementar pilotos, incluso en el sistema educativo, con las antenas Starlink en las localidades donde no tenemos conectividad", apuntó Rosario.