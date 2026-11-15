Carolina Mejía plantea reformar instituciones del sistema de salud que duplican funciones

La alcaldesa Carolina Mejía durante el acto de juramentación del comando de salud para su proeycto presidencial, el domingo 15 de noviembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, planteó este domingo la necesidad de reformar instituciones del sistema de salud que realizan tareas similares, al considerar que es necesario reorganizar el sector para aprovechar mejor los recursos y esfuerzos del Gobierno.

"Este sistema de salud ha crecido y se ha fortalecido, pero todavía, y quizás por ese propio crecimiento, hay instituciones que merecen ser reformadas porque todavía realizan tareas parecidas", expresó Mejía durante un acto en el que se juramentó el Comando Nacional de Salud de su proyecto presidencial de cara a las elecciones del 2028.

La dirigente política sostuvo que es necesario ordenar las instituciones del sector y procurar que cada esfuerzo realizado desde el Gobierno tenga como resultado una mejor atención a los pacientes.

"Hay que ordenarlo y hay que hacer que cada esfuerzo que se hace desde el Gobierno logre sanar un enfermo y tocar las vidas siempre para bien", manifestó.

Durante su intervención, Mejía también planteó ampliar los horarios de funcionamiento de los centros de atención primaria, para que ofrezcan servicios durante 14 horas al día, a través de dos turnos de siete horas.

Explicó que esa medida permitiría acercar los servicios sanitarios a la población y facilitar que las madres puedan acudir a los centros de salud fuera de sus horarios laborales, sin descuidar la atención de sus hijos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/salud1-62f7cbf3.jpg Asistentes a la juramentación del Comando de Salud de Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Medidas anunciadas

En el acto, la alcaldesa también se comprometió a impulsar medidas para eliminar la burocracia en los procesos relacionados con los medicamentos de alto costo y a trabajar para que el sistema sanitario cuente con más especialistas en cuidados intensivos.

Otro de los aspectos que abordó fue la seguridad del personal médico en los hospitales y resaltó que "es necesario reforzar la vigilancia para garantizar que los profesionales puedan desempeñar sus labores sin temor".

"Me comprometo con ustedes a que ningún médico tenga miedo en sus hospitales. Hay que poner aún más seguridad para que trabajen tranquilos", expresó.

Asimismo, abogó por fortalecer la prevención de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, mediante la promoción de una alimentación saludable, estilos de vida sanos y espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan ejercitarse.

Mejía sostuvo que la prevención representa una oportunidad importante para mejorar la salud de la población.

La dirigente política ofreció sus declaraciones durante la juramentación del Comando Nacional de Salud del Proyecto C-28, una organización que reúne a médicos, enfermeras, bioanalistas y personal administrativo que, según anunció, "tendrá un papel protagónico" en las elecciones presidenciales de 2028.

"Yo no vine a prometer, vine a comprometerme con ustedes", manifestó al dirigirse a los presentes.