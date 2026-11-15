Gonzalo Castillo y Carolina Mejía comparten con embajadora de EE. UU. en concierto en la Zona Colonial

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( FOTO PUBLICA EN INSTAGRAM POR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PAÍS )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartieron ayer, sábado, con la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, durante un concierto celebrado en la Ciudad Colonial.

La actividad, titulada "250 años de libertad: un concierto que nos une", fue organizada por la Embajada de Estados Unidos frente al Palacio Consistorial y reunió al coro del Colegio Dominico-Americano y a la agrupación musical Casi Grupo.

El evento formó parte de las iniciativas conmemorativas del 250 aniversario de la independencia estadounidense, proclamada el 4 de julio de 1776, y también dio la bienvenida al ambiente navideño.

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Castillo compartió imágenes de la actividad en su cuenta de Instagram, donde agradeció a la embajadora y a la representación diplomática por la invitación.

"Ayer compartimos un momento alegre y musical en la Ciudad Colonial, dando la bienvenida al espíritu navideño mientras continuamos celebrando los 250 años de independencia de Estados Unidos con la hermosa música del coro", escribió.

Un gran amigo del pueblo estadounidense

Campos reaccionó a la publicación de Castillo en Instagram y le agradeció por "ser un gran amigo para mí y para el pueblo estadounidense al unirte a nosotros para celebrar Freedom 250".

Castillo y Campos han compartido en otros escenarios de Freedom 250. El mes pasado jugaron una partida de dominó en un colmado de Baní en la que también participó el senador Omar Fernández, del partido Fuerza del Pueblo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/gonzalo-y-leah-28728ee3.png Captura de publicación de Gonzalo Castillo en Instagram y respuesta de la embajadora Leah Campos.

Agradecimientos y reacciones

De su lado, Carolina Mejía agradeció a la embajadora por el concierto y por realizarlo en el Palacio Consistorial.

"Querida Leah, gracias por ese hermoso concierto en nuestro Palacio Consistorial en Ciudad Colonial y por permitirnos celebrar juntos los 250 años de libertad de tu amado pueblo. ¡Que se repita!", expresó la alcaldesa en los comentarios de la publicación de la Embajada.

El comentario de Mejía en la publicación de la embajada, también fue respondido por Campos: "Querida Carolina: gracias a ti por la maravillosa idea que tuviste para ayudarnos a celebrar, y por darnos la bienvenida no solo al Palacio Consistorial, ¡sino también a la hermosa Zona Colonial que tanto quieres! ¡Nos sentimos sumamente acogidos por ti y por el pueblo dominicano anoche, mientras continuamos celebrando «Freedom 250»".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/25ce2c5b-1f8f-4b96-87a7-23d69590b991-c9678e90.jpg Comentario de Carolina Mejía y la respuesta de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos. (TOMADO DE INSTAGRAM)