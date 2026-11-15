Raquel Peña viaja a El Salvador para participar en conferencia sobre democracia

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, saluda en la Base Aérea de San Isidro, al dirigirse al avión que la llevará a El Salvador. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajó este domingo a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre, por invitación del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Peña tendrá a su cargo la intervención especial "Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional", en la que compartirá la trayectoria democrática del país y los esfuerzos impulsados por el Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer las instituciones y mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, refiere una información de la Presidencia.

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Situación de Haití

La vicepresidenta también abordará la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití, en consonancia con la posición expresada por el presidente Abinader sobre la necesidad de respaldar los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la violencia de las organizaciones criminales en el vecino país.

La intervención será transmitida en vivo a través de la página web oficial de la CIED 2026.

Como parte de su agenda oficial, Peña sostendrá este domingo una reunión bilateral con el vicepresidente salvadoreño, en la que se prevé abordar asuntos de interés común y continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación entre la República Dominicana y El Salvador.

El lunes, tras su intervención, participará en las actividades previstas por los organizadores y en un almuerzo ofrecido por el vicepresidente salvadoreño.

La salida de la vicepresidenta se realizó desde la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

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