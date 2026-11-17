Gallup República Dominicana recordó que es la única representante legal y autorizada de The Gallup Organization Inc. en el país. ( TOMADA DE LA PÁGINA DE GALLUP )

Gallup República Dominicana desmintió este martes haber realizado una supuesta encuesta electoral mencionada por el ministro de Deportes en un video que circula en las redes sociales, en el que el funcionario hace referencia a un estudio de opinión atribuido a esa firma.

Mediante un comunicado fechado el 17 de noviembre, la empresa aclaró categóricamente que la investigación citada por el funcionario no fue realizada por Gallup.

"La encuesta mencionada recientemente en un video difundido a través de redes sociales, en la que aparece el ministro de Deportes haciendo referencia a una encuesta de opinión atribuida supuestamente a GALLUP, no ha sido realizada por nuestra empresa", precisa el documento.

Gallup República Dominicana recordó que es la única representante legal y autorizada de The Gallup Organization Inc. en el país, con facultad para utilizar su nombre, metodología y credenciales.

Aclaración de Gallup

En consecuencia, advirtió que cualquier estudio atribuido a Gallup que no haya sido comunicado oficialmente por la empresa o publicado a través de sus canales institucionales y medios tradicionales no puede considerarse una investigación de esa organización.

La aclaración está firmada por Carlos Roberto Acevedo, vicepresidente ejecutivo de Gallup República Dominicana, quien reafirmó el compromiso de la firma con el rigor metodológico, la transparencia y los estándares profesionales de la investigación de opinión pública.

La empresa explicó que decidió pronunciarse para evitar confusiones entre los ciudadanos, los medios de comunicación y los distintos actores de la vida nacional.

El comunicado no identifica al ministro por su nombre ni ofrece detalles sobre los resultados de la supuesta encuesta mencionada en el video.