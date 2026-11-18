El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, planteó este miércoles en Santiago la necesidad de separar la problemática migratoria de las oportunidades comerciales que ofrece Haití a República Dominicana, al considerar que el vecino país tiene potencial para convertirse en un mercado de mayor crecimiento para los productos dominicanos.

El funcionario sostuvo que, aunque la situación migratoria requiere atención particular y responsabilidades claramente definidas, República Dominicana también debe considerar a Haití como un socio comercial con posibilidades de expansión, cuyo desarrollo económico podría beneficiar a distintos sectores de la industria nacional.

Durante su intervención en el Almuerzo Anual de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), celebrado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, Bisonó explicó que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana, con un intercambio que ronda los 1,400 millones de dólares.

Indicó que las industrias dominicanas exportan al mercado haitiano productos como pastas alimenticias, harina, cemento, varillas y huevos, entre otros.

Destacó que las operaciones de importación también generan actividad económica en sectores como el transporte y el tránsito de mercancías.

El canciller consideró que una mayor estabilidad política y económica en Haití, acompañada de un suministro eléctrico funcional, permitiría incrementar su capacidad productiva y de consumo, lo que abriría nuevas oportunidades para las empresas dominicanas.

Como ejemplo, señaló que Haití dispone de unos 300 megavatios de generación eléctrica, frente a los más de 4,000 megavatios con que cuenta República Dominicana. Sin embargo, advirtió que el servicio eléctrico haitiano no funciona adecuadamente.

Explicó que, si el vecino país logra desarrollar pequeñas y medianas empresas, talleres, reposterías y otras actividades manufactureras, aumentaría su demanda de materias primas y productos elaborados por la industria dominicana.

Bisonó también citó el sector textil como ejemplo de la complementariedad económica entre ambas naciones, al señalar que existen procesos de manufactura que se realizan de manera articulada en los dos territorios.

"Nosotros tenemos que ver en algún momento separar los temas, tener muy clara la responsabilidad del tema migratorio, pero tener también claro cómo nosotros podemos beneficiarnos de un comercio mayor con ese vecino país", expresó.

Diplomacia económica

El planteamiento sobre Haití formó parte de una intervención más amplia en la que el canciller abordó las oportunidades de inversión y desarrollo de República Dominicana frente a los desafíos económicos internacionales.

En ese contexto, anunció la creación de la Alianza Diplomática por la Competitividad, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que busca poner la red de embajadas y consulados al servicio de los sectores productivos, mediante la identificación de nuevos mercados, compradores, inversionistas y socios tecnológicos.

La propuesta también contempla alertar a los empresarios sobre cambios arancelarios, regulaciones comerciales y nuevas exigencias para acceder a los mercados internacionales, mediante un mecanismo de diálogo permanente con los gremios empresariales.

Bisonó manifestó su interés en que AIREN participe activamente en esta iniciativa para identificar las necesidades de las industrias del Cibao y conectar su capacidad productiva con oportunidades comerciales en el exterior.

El funcionario destacó que el 78 % de las industrias de la región Norte concentra sus ventas en el mercado local o regional, mientras que el 35.6 % tiene perfil exportador y el 21.2 % está en condiciones de incursionar en los mercados internacionales.

Asimismo, resaltó que República Dominicana superó los 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, una cifra que calificó de histórica.

El almuerzo anual de AIREN tuvo como eje el tema "RD en el mundo: inversión y desarrollo frente a los desafíos globales", con la participación de representantes del sector empresarial y autoridades gubernamentales.