La titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, rechazó este miércoles la denuncia del partido Fuerza del Pueblo sobre la presunta incorporación irregular de beneficiarios a los programas sociales que administra.

Jiménez explicó a Diario Libre que el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) se encarga de depurar los registros y determinar cuáles personas cumplen con los requisitos para recibir las ayudas.

"¿Cómo lo ha hecho el Siuben? Lo ha hecho conforme al informe que nos ha remitido, realizando los cruces de datos con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Dirección General de Pensiones, para identificar, por ejemplo, si hay personas pensionadas que tienen ingresos que las inhabilitan para recibir un subsidio", expresó.

La funcionaria indicó que el Siuben determina la lista de personas elegibles y que, a partir de esa información, Supérate la remite a las entidades de intermediación financiera para excluir de los pagos a quienes no califican para recibir los bonos.

"Por lo tanto, es un proceso que se ha hecho de manera transparente", aseguró.

El partido Fuerza del Pueblo cuestionó el pasado martes la supuesta incorporación irregular de 700 beneficiarios de Supérate y la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, relativa al Bono Navideño. La organización política señaló que esta contempla la identificación de beneficiarios, la distribución de tarjetas y la elaboración de nóminas de depósito, "dejando al margen al Siuben de las funciones que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares pobres".

Sin embargo, la directora de Supérate aclaró que la resolución citada por el partido está disponible en el portal de transparencia de la institución y sostuvo que los procedimientos para el manejo de los subsidios sociales están claramente establecidos y se ejecutan conforme a los criterios administrativos correspondientes.

"Yo me sorprendí al escuchar ayer esa denuncia referente a un Bono Navideño que en esta administración se ha transparentado. Nosotros pasamos de ser un país que entregaba cajas y cajas de manera, debo decir, hasta indigna para la población, a garantizar un medio de apoyo transable, medible, que se puede monitorear y que dignifica a esas familias", afirmó.

Detalles del Bono Navideño

En ese sentido, Jiménez sostuvo que el objetivo es garantizar que el Bono Navideño llegue a las familias que realmente lo necesitan, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

"Por lo tanto, quiero ser categórica en que esa información que sale respecto al Bono Navideño y a una supuesta exclusión o maquinación del Sistema Único de Beneficiarios, repito, es falsa, absolutamente falsa", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/imagen-23062025--mayra-jimenez01-d0f867d6.jpg La directora de Supérate, Mayra Jiménez. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La directora explicó que, aunque una persona reciba una tarjeta, si no figura entre las elegibles no podrá acceder a los beneficios, debido a que el sistema de pagos de las entidades de intermediación financiera cuenta con mecanismos de control que impiden activar las tarjetas de quienes no califican.

En ese contexto, informó que en el caso d los beneficiarios de los programas sociales, el Bono Navideño será entregado mediante transferencias directas.

"Y para el resto de la población que gana menos de 38,158 pesos con 53 centavos, entonces se van a emitir alrededor de 1,320,000 tarjetas. Es para esa población, que igual está entre los dos quintiles de ingresos más bajos", explicó.

Asimismo, Jiménez indicó que las tarjetas se distribuyen a través de representantes del liderazgo social, como dirigentes comunitarios, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones sin fines de lucro. Agregó que este año también se incorporarán el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y los ayuntamientos.

Cuestionamientos de la oposición

La funcionaria reiteró que, desde el inicio de los programas de protección social en el país, la entrega de las ayudas se ha regido por criterios establecidos. Además, afirmó que la República Dominicana es un referente regional por contar con un sistema de focalización definido.

En su denuncia, la Fuerza del Pueblo también señaló que mediante una resolución se dispuso la incorporación de 300,000 hogares al programa Aliméntate y de otros 400,000 beneficiarios al Bonogás en 2022. La organización cuestionó que se incluyeran hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), cuya clasificación, según denunció, se realizaría después de su incorporación.

En ese sentido, solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) auditar a Supérate.

Al referirse a la denuncia de la supuesta incorporación irregular de beneficiarios, la directora de Supérate dijo que no es la primera vez que la oposición plantea ese cuestionamiento, y a su juicio, se trata de argumentos que suelen surgir durante la temporada de entrega de bonos navideños.

"Yo me pregunto si es que cuestionan de alguna manera que los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad puedan recibir un apoyo del Estado que les garantice que las familias más humildes puedan tener una cena sobre la mesa", concluyó.