La exvicepresidenta Margarita Cedeño expresó públicamente su solidaridad con la actual vicepresidenta Raquel Peña, en medio de los cuestionamientos que rodean sus aspiraciones presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y denunció las dificultades que enfrentan las mujeres para construir un liderazgo político propio.

En un mensaje publicado en su cuenta de X este jueves, Cedeño recordó que ambas han recorrido caminos políticos distintos, pero comparten la experiencia de haber ocupado la Vicepresidencia de la República, con los sacrificios personales y familiares que conlleva.

La dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que conoce las críticas y ataques que reciben las mujeres en política, particularmente cuando provienen de personas de quienes menos los esperan.

Defendió el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones, sin privilegios ni padrinos, pero cuestionó que se les exijan condiciones distintas de las impuestas a los hombres.

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"¿Cuál de esos hombres exitosos no contó con un Padrino? Solo Bosch y Peña Gómez", escribió, en referencia a dos figuras históricas de la política dominicana.

Cedeño sostuvo que la competencia y las diferencias son propias de la democracia, pero no justifican convertir las aspiraciones legítimas de una mujer en motivo de descalificación personal.

"Al ver lo que está viviendo Raquel Peña, una amiga a quien estimo y respeto, no puedo evitar recordar tantas cosas que también me tocó vencer", manifestó.

La exvicepresidenta aseguró que los momentos difíciles pasan y que el trabajo termina hablando por las mujeres. Cerró su mensaje con una exhortación: "Adelante Raquel, adelante mujeres. ¡Ni un paso atrás!".

La política me ha dado muchas alegrías, pero también momentos muy difíciles de atravesar y gracias a la fuerza divina, los he podido superar, seguir en paz y feliz. @RaquelPenaVice y yo hemos recorrido caminos políticos distintos, pero compartimos la experiencia de haber ocupado una de las más altas responsabilidades de Estado, ser Vicepresidenta. Sé lo que representa ese compromiso, sus satisfacciones, sus sacrificios y las exigencias que conlleva, tanto personales como familiares. Pero también sé muy bien lo que significa ser mujer y tener que enfrentar críticas, ataques y situaciones que vienen de quien menos esperamos y que son las que más nos duelen. Desde esa experiencia, creo profundamente que las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar nuestras aspiraciones, demostrar nuestras capacidades y construir nuestro propio liderazgo. No necesitamos privilegios ni padrinos. Pero, me pregunto: ¿cuál de esos hombres exitosos NO contó con un Padrino? Sólo Bosch y Peña Gómez. Uno, no cumplió su mandato y el otro, no llegó, porque él siempre fue el padrino de todos. La política es, por naturaleza, un espacio de competencia, de diferencias y de confrontación de ideas. Y así debe ser en una democracia. Pero siempre he creído que podemos defender nuestras posiciones con firmeza sin perder el respeto por quienes piensan distinto, y mucho menos convertir las aspiraciones legítimas de una mujer en motivo de descalificación o cuestionamiento personal. Al ver lo que está viviendo Raquel Peña, una amiga a quien estimo y respeto, no puedo evitar recordar tantas cosas que también me tocó vencer. Quiero que Peña sepa que cuenta con mi solidaridad y afectos. Hay experiencias vividas que nos hacen comprender mejor lo que viven otras mujeres, más allá de cualquier organización o diferencia política. Con los años he aprendido que los momentos difíciles pasan, que la dignidad siempre debe acompañarnos y que nuestro trabajo termina hablando por nosotras. Me alegra ver mujeres que se atreven a seguir adelante, porque cada paso que da una de nosotras, puede abrirles el camino a muchas más. Adelante Raquel, adelante mujeres. ¡Ni un paso atrás! con dignidad, respeto y capacidad, construiremos el mundo que merecemos. — Margarita Cedeño (@margaritacdf) November 19, 2026

Apoyo a Raquel Peña

La declaración se produce después de que Peña denunciara una campaña de descrédito procedente de sectores del propio oficialismo, sin identificar responsables. La controversia se intensificó cuando Milagros Ortiz Bosch cuestionó su experiencia política para aspirar a la Presidencia.