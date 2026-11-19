Margarita Cedeño sale en defensa de Raquel Peña ante ataques por sus aspiraciones políticas
La exvicepresidenta cuestiona las descalificaciones contra las mujeres y recuerda que los hombres también han necesitado padrinos políticos
La exvicepresidenta Margarita Cedeño expresó públicamente su solidaridad con la actual vicepresidenta Raquel Peña, en medio de los cuestionamientos que rodean sus aspiraciones presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y denunció las dificultades que enfrentan las mujeres para construir un liderazgo político propio.
En un mensaje publicado en su cuenta de X este jueves, Cedeño recordó que ambas han recorrido caminos políticos distintos, pero comparten la experiencia de haber ocupado la Vicepresidencia de la República, con los sacrificios personales y familiares que conlleva.
La dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que conoce las críticas y ataques que reciben las mujeres en política, particularmente cuando provienen de personas de quienes menos los esperan.
Defendió el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones, sin privilegios ni padrinos, pero cuestionó que se les exijan condiciones distintas de las impuestas a los hombres.
- "¿Cuál de esos hombres exitosos no contó con un Padrino? Solo Bosch y Peña Gómez", escribió, en referencia a dos figuras históricas de la política dominicana.
Cedeño sostuvo que la competencia y las diferencias son propias de la democracia, pero no justifican convertir las aspiraciones legítimas de una mujer en motivo de descalificación personal.
"Al ver lo que está viviendo Raquel Peña, una amiga a quien estimo y respeto, no puedo evitar recordar tantas cosas que también me tocó vencer", manifestó.
La exvicepresidenta aseguró que los momentos difíciles pasan y que el trabajo termina hablando por las mujeres. Cerró su mensaje con una exhortación: "Adelante Raquel, adelante mujeres. ¡Ni un paso atrás!".
Apoyo a Raquel Peña
La declaración se produce después de que Peña denunciara una campaña de descrédito procedente de sectores del propio oficialismo, sin identificar responsables. La controversia se intensificó cuando Milagros Ortiz Bosch cuestionó su experiencia política para aspirar a la Presidencia.