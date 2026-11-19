La vicepresidenta Raquel Peña durante la entrevista con el presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La vicepresidenta Raquel Peña reveló que un miembro del equipo de uno de los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acudió a su despacho para decirle que no podía aspirar a la Presidencia de la República.

Peña hizo la revelación durante una entrevista con Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, en el espacio Uno a Uno, al referirse a las presiones y ataques que asegura haber recibido desde que manifestó sus aspiraciones presidenciales.

"Inclusive un miembro de uno de los precandidatos estuvo en mi despacho a decir que yo no me podía lanzar. Hasta ahí llegamos", afirmó.

Cuando De Castro le preguntó por qué no podía presentar su candidatura, la vicepresidenta respondió:

"Se lo dejé de tarea a esa misma persona y lo despaché de mi despacho".

Peña no identificó al precandidato con el que estaba vinculado el visitante ni ofreció detalles sobre su identidad.

Los ataques

La funcionaria sostuvo que los ataques en su contra comenzaron aproximadamente una semana y media después del 14 de marzo de 2025, cuando manifestó públicamente su interés en llegar a la Presidencia.

A su juicio, la campaña buscaba reducir sus posibilidades de obtener la candidatura presidencial del partido oficialista.

Durante la entrevista de Uno a Uno, Peña también abordó sus relaciones con los demás aspirantes del PRM y reiteró que mantendrá su proyecto político de cara a las elecciones de 2028.