La vicepresidenta Raquel Peña sostuvo una conversación Uno a Uno con el presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que sus aspiraciones presidenciales no tienen por qué afectar la amistad que mantiene desde hace años con la familia del expresidente Hipólito Mejía, pese a la competencia interna por la candidatura del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

Durante una entrevista con Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, en el espacio Uno a Uno, Peña fue cuestionada sobre su relación con los Mejía, una familia con la que ha mantenido estrechos vínculos personales desde antes de ingresar al Gobierno.

La pregunta surge en medio de las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía, hija del expresidente y alcaldesa del Distrito Nacional, quien figura entre los dirigentes que buscan la nominación oficialista.

"Si yo tuviera que perder una amistad por defender mis valores, defender mis principios, defender mi camino en cualquier sector que yo me esté desempeñando, entonces lo estoy haciendo mal", respondió la vicepresidenta.

Peña sostuvo que mantendrá sus posiciones y convicciones políticas sin convertir las diferencias propias de la competencia electoral en conflictos personales.

"Yo seguiré firme en lo que yo pienso, en mis valores, sin tener que rozar absolutamente nada negativo con nadie y mucho menos entonces con la familia Mejía", manifestó.

La competencia presidencial

Durante la entrevista, De Castro también le preguntó con cuál de los principales aspirantes del PRM preferiría competir, mencionando expresamente a Carolina Mejía y al ministro de Turismo, David Collado.

"Con ninguno de los dos de manera personal", respondió Peña, quien sostuvo que la competencia debe concentrarse en las propuestas de cada aspirante.

La vicepresidenta afirmó que su intención es presentar sus ideas para el país y que los demás dirigentes hagan lo mismo, de manera que los electores puedan evaluar las distintas opciones.

Peña también rechazó que la trayectoria familiar o la antigüedad dentro de una organización política otorguen mayores derechos para aspirar a una candidatura.

En la conversación de Uno a Uno, la vicepresidenta abordó las tensiones internas del PRM, su relación con el presidente Luis Abinader y su intención de contribuir a la unidad del partido durante el proceso de selección de su candidato presidencial.

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