La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que no puede presentarse como la candidata del presidente Luis Abinader ni se considera su heredera política, pese a la cercanía que mantienen después de seis años compartiendo responsabilidades en el Gobierno.

Durante una entrevista con Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, para el espacio Uno a Uno, Peña respondió a las preguntas sobre su relación con el mandatario y la posibilidad de que reciba su respaldo en la competencia por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"No, no, no puedo decir eso", contestó cuando De Castro le preguntó si era la candidata del presidente.

Ante la siguiente interrogante, sobre si se consideraba heredera política de Abinader, también rechazó esa definición.

"Tampoco, déjeme decirle que ni siquiera nunca me consideré la heredera de mi papá", expresó.

¿Cómo se construye el liderazgo?

La vicepresidenta defendió que el liderazgo político debe construirse sobre méritos propios.

"Yo digo que el espacio se lo gana uno, se lo gana uno con la trayectoria de trabajo, de resultados, de compromiso y ya veremos más adelante quién será", manifestó.

Peña busca la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028, en una competencia en la que también participan otros dirigentes del oficialismo.

En la entrevista completa de Uno a Uno, la vicepresidenta también revela qué ha conversado con Abinader sobre sus aspiraciones y cómo espera desarrollar su proyecto presidencial sin descuidar sus funciones gubernamentales.

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