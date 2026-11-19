El dirigente de la Fuerza del Pueblo Roberto Rosario. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo Roberto Rosario rechazó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre las supuestas fallas estructurales en los mecanismos de supervisión del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y aseguró que la institución siempre estuvo sometida a controles establecidos por distintas leyes.

Rosario respondió así al mandatario, quien afirmó que Senasa arrastraba deficiencias de supervisión desde su fundación y que su gobierno ha fortalecido los controles mediante nuevas estructuras de vigilancia y auditoría.

Marco legal vigente

El expresidente de la Junta Central Electoral sostuvo que las declaraciones presidenciales evidencian desconocimiento del marco jurídico vigente y podrían interpretarse como un intento de justificar la actuación de los funcionarios responsables de administrar la institución desde agosto de 2020.

Recordó que la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, obliga a las administradoras de riesgos de salud a rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

También citó la Ley 10-07, que atribuye a la Contraloría General de la República competencias de control interno sobre las instituciones públicas de seguridad social, y la legislación que regula las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Cuentas.

Rosario consideró que el problema no fue la inexistencia de mecanismos legales, sino el incumplimiento de las responsabilidades de supervisión.

Atribuyó las irregularidades investigadas en Senasa a la indiferencia de los organismos estatales encargados de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.