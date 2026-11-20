Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana desde el 16 de agosto del 2020. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Raquel Peña no es un nombre desconocido. Lleva seis años como vicepresidenta de la República. Ahora muestra otra faceta: la de aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

Sobre sus aspiraciones, la competencia interna en el PRM, su relación con Luis Abinader y las campañas sucias, Peña conversó con Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre, en una entrevista uno a uno que también abordó su experiencia en el poder y los retos de su proyecto presidencial.

-Buenos días, vicepresidenta. Me alegra recibirla en Diario Libre. Creo que es su primera visita.

Es la segunda, pero la primera estando tú aquí. Te agradezco la invitación y me siento muy contenta de estar aquí.

-Acaba de regresar de El Salvador, donde se observa un fenómeno particular en América Latina: Bukele ha convertido su forma de ejercer el poder, que algunos califican de mano dura, en un modelo. ¿Es aplicable ese método en la República Dominicana? ¿Lo preferiría usted?

Tuve la oportunidad de visitar una gran obra con vida, alma y educación: la Biblioteca Nacional que él construyó. Fue una experiencia magnífica. En el centro histórico de El Salvador pude observar a las familias entrar a la biblioteca y pasear por la plaza con seguridad y felicidad. Nos contaban que antes las pocas tiendas tenían que pagarles a las pandillas, a las maras, y las familias no podían circular libremente. Si eso se ha logrado con lo que llaman mano dura, vale la pena, porque el resultado es seguridad y tranquilidad. Si hay que aplicarla, en un momento determinado, para conseguir ese beneficio para la comunidad y el país, claro que estoy de acuerdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/f3a7988-f4a86be5.jpg La vicepresidenta Raquel Peña y el director-fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

-Volvamos a la República Dominicana. Según ha contado, le sorprendió que Luis Abinader la invitara a integrar la boleta del PRM hace seis años. ¿De dónde surgen ahora sus aspiraciones presidenciales? ¿Son otra sorpresa?

Iniciamos con un sueño de cambios necesarios para la República Dominicana. Muchos ya los comenzamos y otros siguen en proceso, pero tenemos que lograr que esas transformaciones lleguen a la gente. Como participé en esa primera etapa del cambio, estoy totalmente dispuesta a ser protagonista de su continuidad y de las transformaciones que el país necesita.

-¿Cómo se ha transformado usted personalmente en estos seis años?

Cada actividad y cada experiencia nos transforma. A mí me ha cambiado para bien. Antes, desde la academia y el sector privado, administraba recursos y transmitía conocimientos. Ahora, cada decisión sobre los recursos públicos impacta, positiva o negativamente, la vida de los dominicanos. Es una responsabilidad enorme, pero también un compromiso que me motiva a trabajar cada día con seriedad y entrega.

"Tuve que reiterar que mi proyecto seguía vigente porque desde otras precandidaturas se aplicaron estrategias para dar a entender que yo no aspiraba" Raquel Peña Vicepresidenta de la República Dominicana “

-Desde que expresó públicamente su sueño de subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta ha transcurrido un tiempo que en política parece largo. ¿Por qué ha retomado con tanto ímpetu su proyecto presidencial?

Nunca he dejado de lado mis aspiraciones. Pero soy respetuosa de las leyes y las normas de la Junta Central Electoral, y entiendo que todavía es tiempo de gobernar y dejar un país mejor al término de los dos períodos del presidente Luis Abinader. Tuve que reiterar que mi proyecto seguía vigente porque desde otras precandidaturas se aplicaron estrategias para dar a entender que yo no aspiraba. Salí a decir que sí. Eso no significa que vaya a lanzarme al ruedo como algunos de ellos: no es mi manera de hacer campaña ni considero que sea el momento.

-¿Qué ha hablado con el presidente sobre sus aspiraciones?

Hemos conversado varias veces. Una de las primeras ocasiones en que abordamos seriamente el tema fue después de mi respuesta en Santiago, el 14 de marzo del año pasado. Me dijo que aspirar a la presidencia era válido. He tenido, a su lado, un entrenamiento en el ejercicio del gobierno que me ha permitido conocer el Estado, gracias a las responsabilidades que ha delegado en mí y al trabajo con ministerios y direcciones. Respeta mi deseo y me brinda su apoyo, sin que eso signifique que respalde mi candidatura. Él tiene que ser un árbitro, más ahora que asumió la presidencia del partido.

-El presidente ha prometido imparcialidad en la competencia interna. Pero sus despachos están a pocos pasos; no hace falta tomar un motoconcho ni llamar a un Uber para ir de uno al otro. ¿Es usted la candidata del presidente?

No, no puedo decir eso.

-¿Se considera la heredera política de Abinader?

Tampoco. Ni siquiera me consideré nunca heredera de mi papá, por decirlo de alguna manera. El espacio se lo gana uno con trabajo, resultados y compromiso. Ya veremos más adelante quién será.

"Quiero hacer un llamado al PRM: si queremos crecer, tenemos que abrir las puertas" Raquel Peña Vicepresidenta de la República Dominicana “

-No soy dermatólogo, vicepresidenta, pero quisiera saber qué tan dura tiene la piel. Hipólito Mejía dijo, a propósito de unas declaraciones suyas, que para hacer política se necesita tenerla muy dura. ¿La suya es como la de un hipopótamo o tan suave como la de un recién nacido?

Creo que la dureza de la piel está relacionada con la seguridad que cada persona tiene en sí misma. Cuanta más seguridad tienes, menos importa lo que digan y más dura se vuelve tu piel. Pero no quiero confundir tener la piel dura con aceptar injusticias o campañas sucias que inventan cosas para lesionar tu dignidad y tu trayectoria. Lo dije y lo reafirmo: no podemos permitir que se utilicen esas campañas para que uno suba haciendo bajar a otra persona con el mismo derecho a aspirar. No importa si eres hija de un expresidente, si tienes más tradición partidaria o si has sido diputado o senador. Todos los dominicanos tenemos derecho a aspirar.

-Es decir, tener la piel dura no obliga a aceptar insultos ni campañas sucias.

Exactamente. Y quiero agregar algo: el nuevo Código Penal castiga a los medios que difunden acusaciones sin pruebas o inventan cosas, no solo sobre políticos, sino sobre cualquier ciudadano. Pero considero que está incompleto: también debería castigar a quien paga para que esa información se publique en un medio determinado.

-¿Al cerebro que está detrás?

Claro. Y debería recibir un castigo mayor que el propio medio.

-¿Por qué debería ser mayor el castigo para quien está detrás?

Porque hace mucho más daño a la institución, al gremio y a la sociedad a la que pertenece. También tiene que ser castigado.

-Entonces, ¿considera que la campaña en su contra buscaba reducir el apoyo a su candidatura?

Totalmente. Esa campaña sucia comenzó apenas una semana y media después de aquel 14 de marzo, cuando dije que soñaba con subir las escalinatas [del Palacio Nacional]. Incluso un miembro del equipo de uno de los precandidatos fue a mi despacho a decirme que yo no podía lanzarme. Hasta ahí llegamos.

"Las otras dos candidaturas han estado muy polarizadas y eso no es bueno para el futuro inmediato del partido, mucho menos de cara a 2028" Raquel Peña Vicepresidenta de la República Dominicana “

-¿Por qué no podía lanzarse?

Le dejé esa pregunta de tarea a la misma persona y la despedí de mi despacho.

-¿Su fuerza política choca particularmente con la de alguno de los otros aspirantes?

Eso da qué pensar. Porque, como decía, todos tenemos derecho a aspirar e inscribir una candidatura.

-Antes de entrar en política usted mantenía una relación muy estrecha, de familia a familia, con los Mejía en Santiago. ¿Siguen siendo amigos?

Si tuviera que perder una amistad por defender mis valores, mis principios y mi camino en cualquier sector en que me desempeñe, estaría haciendo algo mal. Seguiré firme en mis convicciones sin tener que entrar en conflictos con nadie, y mucho menos con la familia Mejía.

-Entre sus contrincantes del PRM, ¿hay alguno con quien prefiera medirse o frente al cual crea que debe trabajar más duro? ¿Carolina Mejía? ¿David Collado?

Con ninguno de los dos de manera personal. Tengo que salir a defender mis ideas y lo que quiero hacer por el país. Que ellos expliquen qué quieren hacer y cómo lo harán. Ahí nos mediremos.

"A un hombre que aspira a la presidencia se le pregunta qué piensa hacer cuando llegue. A una mujer, generalmente, se le pregunta si el país está preparado para que ella asuma" Raquel Peña Vicepresidenta de la República Dominicana “

-¿En qué se diferencia usted de ellos?

Venimos de mundos, profesiones y trayectorias distintas. Yo vengo de la academia, pero también del sector privado, los negocios y la industria. Esa es mi hoja de vida. Además, llevo seis años como vicepresidenta, lo que me ha dado cierta ventaja: he conocido el Estado desde dentro y he acompañado al presidente Abinader en decisiones críticas. No siempre se conocen públicamente todas las variables que hubo que examinar para decidir. Esa experiencia ayuda cuando vuelven a presentarse situaciones semejantes: uno sabe mejor qué caminos tomar y cuáles evitar.

-Ese Estado que ha conocido por dentro, ¿es un monstruo, una fuente de tentaciones o un instrumento para mejorar la sociedad?

Es un instrumento para mejorar la sociedad. Si uno lo tiene claro, puede seguir logrando avances que beneficien a la mayoría. Ese es nuestro papel: tomar decisiones en beneficio de la gran mayoría del país.

-¿Por qué deberían los perremeístas escogerla como candidata y por qué deberían votar por usted los dominicanos si obtiene la nominación?

Tengo una historia dentro del PRD. La casa de mis padres en Santiago era prácticamente un comando de campaña del partido. Quienes hoy quieren desconocer mis orígenes políticos no estaban allí y no conocen esa historia del PRD, hoy PRM. Desde pequeña escuché en casa las conversaciones de amigos de mi padre, como Peña Gómez y el doctor Rafael Abinader, sobre la política y los problemas del país. Así me fui acercando a ese mundo. Pero también quiero hacer un llamado al PRM: si queremos crecer, tenemos que abrir las puertas. Tener una historia familiar dentro del PRD no me hace más ni menos merecedora de una posición. Alguien podría inscribirse hoy en el PRM y reunir las mejores condiciones para ser candidato. En cuanto a los dominicanos, he trabajado sin descanso junto al presidente Abinader para enfrentar y resolver los principales problemas del país. Creo que, acompañada de un gran equipo de hombres y mujeres, puedo continuar esa tarea. Sabemos hacia dónde conducir la República Dominicana para que siga creciendo, desarrollándose y elevando la calidad de vida de su gente.

-O sea, ¿los méritos dentro de un partido no se miden solo por la antigüedad?

De ninguna manera. Se miden por la identificación con la organización, el compromiso y el trabajo. Yo fui directora del sector externo en la campaña de 2012, algo que mucha gente desconoce, y también directora de finanzas de esa campaña, cuando Hipólito Mejía era candidato presidencial y Luis Abinader aspiraba a la vicepresidencia. Aunque formalmente nuestro ámbito era el Cibao y el Norte, manejamos esas tareas prácticamente a escala nacional. Comenzamos con las finanzas del sector externo y terminamos contribuyendo también al financiamiento del partido.

-Usted llegó a la vicepresidencia desde la academia y los negocios, con una imagen de mujer apacible, que medía cada paso y cada palabra. Ahora la vemos entrar en la competencia política con más ímpetu, casi dando codazos para afirmar su presencia. ¿Cuál es la verdadera Raquel Peña?

La apacible. Pero no se debe confundir mi manera de ser con debilidad. Sigo siendo tranquila, aunque firme en mis pensamientos, mis convicciones y la claridad de hacia dónde quiero ir.

-La República Dominicana ya ha tenido vicepresidentas, entre ellas Milagros Ortiz Bosch y Margarita Cedeño, del PLD. ¿Estamos preparados para tener una mujer presidenta?

Te responderé en dos partes. A un hombre que aspira a la presidencia se le pregunta qué piensa hacer cuando llegue. A una mujer, generalmente, se le pregunta si el país está preparado para que ella asuma. Yo no creo que sea una cuestión de género, sino de la persona. Si una mujer tiene la preparación y el compromiso con su país, claro que estamos preparados para tener una presidenta, igual que un presidente con esas cualidades.

-Lo pregunto porque en otros puestos del Estado, de menor jerarquía, las mujeres tampoco han llegado a la cabeza: no hemos tenido una presidenta de la Suprema Corte ni una canciller, y hay pocas mujeres en el gabinete. ¿Cómo estar preparados para una presidenta si todavía no lo estamos para ver mujeres en esos cargos?

Es una buena pregunta. Ojalá que las mujeres que nos hemos atrevido a entrar en esos espacios sirvamos de ejemplo. Yo misma llegué a la vicepresidencia y antes fui vicerrectora de Administración y Finanzas. El campo está abierto y animo a las mujeres preparadas a atreverse y seguir avanzando. Cuando me preguntaron en Santiago si soñaba con ser presidenta, pensé: ya soy vicepresidenta, ¿qué más puedo soñar dentro del gobierno? Claro que sueño con ser presidenta de la República. Las dominicanas se preparan cada día más, en universidades nacionales e internacionales. Deben atreverse, porque sí se puede y porque el país también necesita la visión y el compromiso que aportamos las mujeres.

-Volvamos seis años atrás, antes de que Abinader le propusiera la candidatura y cuando se suponía que usted todavía no tenía la piel dura. ¿Cambiaría estos seis años por su vida anterior en la academia y los negocios?

No los cambiaría. Después de vivir estos seis años y ver lo que hemos logrado como equipo y como gobierno, no los cambiaría por aquella etapa. Además, esa vida no la he abandonado ni la abandonaré. Quien es académico nunca deja de serlo. Incluso como vicepresidenta he podido impartir clases durante cuatro cuatrimestres en la PUCMM. Son facetas que forman parte de mí y me han ayudado a crecer y llegar hasta aquí. Los negocios están en manos de mis hijos, pero siguen ahí y me mantengo pendiente a través de ellos. Nada se cambia: todo se transforma.

-¿La Raquel Peña apacible podrá ponerse de acuerdo con los otros aspirantes del PRM una vez se decida quién encabezará la boleta?

Claro. Una de las cosas que más hemos conversado el presidente Abinader y yo sobre mi aspiración es precisamente esa. Nunca seré motivo de discordia, ni ahora ni después. Me veo como una precandidata de unidad. Las otras dos candidaturas han estado muy polarizadas y eso no es bueno para el futuro inmediato del partido, mucho menos de cara a 2028. Haremos lo necesario para buscar la unidad, independientemente de quién resulte elegido o elegida. Estoy segura de que tendremos que llegar a un acuerdo para encontrar la mejor fórmula ganadora frente a la oposición en las elecciones de 2028.

-Finalmente, ¿cómo compatibilizará sus responsabilidades de vicepresidenta con una campaña interna del PRM?

También he hablado de eso con el presidente. Mi primera prioridad será el trabajo de gobierno: las responsabilidades propias de la vicepresidencia y las que él me delega. Quizás por eso llevo una carga mayor que otros precandidatos. Pero contamos con un buen equipo y una estructura política, y estamos diseñando una campaña que me permita cumplir ese primer rol. Nunca lo dejaré, ni lo echaré a un lado ni lo descuidaré. Con esa organización seguiremos avanzando por todo el territorio nacional.

-Muchas gracias, vicepresidenta. Seguramente nos quedan temas por tratar.

Te agradezco la invitación, Aníbal. Me siento muy contenta de haber venido por primera vez invitada por ti y espero que no sea la última, para seguir conversando sobre otros temas importantes para el futuro de la República Dominicana.

-Creo que lo mejor que puedo desearle es que la próxima entrevista sea como candidata.

Claro que sí, así será. Gracias, Aníbal.