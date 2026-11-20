La firma se realizó en presencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante el Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos firmaron este viernes acuerdos de cooperación que contemplan la capacitación en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y la incorporación de modalidades de aprendizaje digital e híbrido en las escuelas dominicanas.

La firma se realizó en presencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante el Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, que se celebra en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Al explicar el alcance del acuerdo, Abinader señaló que está dirigido a la "mejora de la calidad de las políticas públicas" y que ambos países ya trabajan en unas siete iniciativas de cooperación.

Entre las áreas de trabajo conjunto mencionadas durante la firma figuran las mejoras en el tránsito, la gestión de datos en el sector salud y la educación.

Educación e inteligencia artificial

Durante su discurso de apertura, la ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, adelantó que el programa educativo busca facilitar el acceso al aprendizaje digital e híbrido a estudiantes de comunidades remotas.

En su primera fase, la iniciativa contempla beneficiar a 130,000 estudiantes y 25,000 docentes.

La funcionaria también anunció una iniciativa de capacitación en inteligencia artificial, orientada al desarrollo de competencias para la economía digital y a la mejora de los servicios gubernamentales.

"Nuestros gobiernos se hacen la misma pregunta: cómo ofrecer mejores servicios y con mayor rapidez a nuestros ciudadanos. La transformación digital es una parte importante de la respuesta y un ámbito en el que estamos dispuestos a compartir lo que hemos aprendido", expresó Al Kaabi.

La ministra reiteró la disposición de su país de ampliar la cooperación con República Dominicana y otros países de América Latina y el Caribe.

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