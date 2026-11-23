El senador Daniel Rivera preside la comisión de Presupuesto del Senado. ( PUBLICADA EN X POR EL SENADO )

La Comisión de Presupuesto del Senado aprobó rendir un informe favorable al proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado para 2026, que contempla gastos adicionales por 54,100 millones de pesos y eleva el déficit fiscal a un 4.2 %.

La iniciativa, que llegó al Senado el pasado jueves luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados, fue estudiada por la comisión en una reunión realizada este lunes, bajo la presidencia del senador Daniel Rivera, representante de Santiago.

Modificaciones presupuestarias

El proyecto modifica los ingresos, gastos y financiamiento previstos para el presente año fiscal e incluye recursos para mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales de las materias primas.

Además, contempla la suspensión temporal, hasta el 31 de diciembre de este año, de una disposición legal que establece límites al gasto público.

Proyecciones económicas

Durante la reunión, Rivera indicó que las proyecciones económicas incluidas en la comunicación del Poder Ejecutivo coinciden con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúan el crecimiento de la economía dominicana en 4.6 %.

Se espera que el informe favorable sea presentado al pleno del Senado en la sesión convocada para este martes 24, a las 2:00 de la tarde.

De recibir el respaldo de los senadores, el proyecto quedaría pendiente de promulgación para convertirse en ley.

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