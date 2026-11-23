La ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y la diputada Kimberly Taveras. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

Representantes del Congreso Nacional, el gobierno y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género esperan que el país inicie el 2027 con una nueva legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres.

La expectativa fue expresada este lunes durante un encuentro realizado en el salón Danilo Medina de la Cámara de Diputados, donde se abordó el estado del proyecto de Ley Mirabal y la necesidad de acelerar su aprobación.

Al final de la actividad, Minou Tavárez Mirabal llamó la atención sobre las cifras de mujeres asesinadas en el país y sostuvo que existen las condiciones y los consensos necesarios para que la iniciativa sea aprobada.

"No ha terminado noviembre y hay casi 90 mujeres asesinadas, o sea, 86 hoy. Y eso no lo tolera ninguna democracia, no lo tolera ningún país, no puede ser", expresó.

Mirabal expresó su esperanza de que la ley sea aprobada para que el país pueda comenzar el 2027 con ese nuevo instrumento legal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/4e810714-24b4-4015-820a-e716bbe84d39-aa2b999e.jpg Minou Tavárez Mirabal habla a periodistas tras el encuentro en la Cámara de Diputados. (DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN)

Consideró que el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda pendiente y dotar al Estado de mecanismos para prevenir, atender y reducir la violencia contra las mujeres.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reiteró el respaldo de ese órgano legislativo al proyecto y aseguró que continuarán trabajando en coordinación con las instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad.

"Hemos reasumido el compromiso de trabajar en esta legislación. Nuestra prioridad en este momento es continuar trabajando con estos temas que tienen que ver con la violencia de género", manifestó.

En ese sentido, la diputada Kimberly Taveras afirmó que los legisladores están comprometidos con lograr que el Estado actúe antes de que ocurran nuevas muertes y ofrezca respuestas coordinadas a las víctimas y sus familiares.

"Cada muerte, cada niño y niña huérfano merece una respuesta de un Estado unificado", expresó.

En tanto, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, calificó el encuentro como fructífero y explicó que permitió intercambiar sobre la situación de violencia contra las mujeres en el país, el avance de la iniciativa y las experiencias de otros países de la región.

El proyecto de Ley Mirabal

El proyecto de ley orgánica de respuesta integral a la violencia contra las mujeres, conocido como Ley Mirabal, se estudia mediante una comisión especial conjunta de senadores y diputados.

Entre sus principales propuestas figura la incorporación de los delitos de violencia vicaria y vicariato al sistema penal dominicano.

La iniciativa contempla penas de hasta 40 años de prisión para quienes asesinen a un niño, niña o adolescente con el propósito de causar sufrimiento o castigar a su madre.