El presidente Luis Abinader, junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, el canciller Víctor -Ito- Bisonó- y otras autoridades. ( CEDIDA A DL )

El presidente Luis Abinader recibió este lunes en el Palacio Nacional al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien sostuvo una reunión de trabajo junto al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó.

En el encuentro abordaron la agenda multilateral para el año 2027, la situación en Haití, así como los trabajos conjuntos del organismo y el país.

En ese sentido, acordaron avanzar en algunas iniciativas compartidas que contribuyan con la seguridad, la prosperidad y la democracia de las naciones integrantes de este espacio, refiere un comunicado de prensa de la Presidencia.

Situación en Haití

Abinader y el secretario Ramdin pasaron pasaron revista a la situación en Haití, conviniendo en la necesidad de mayor apoyo a las labores de pacificación, siendo esto de igual interés tanto de República Dominicana como para toda la región.

Según la información, Ramdin destacó el respeto que el gobierno dominicano se ha ganado entre sus pares de la región por su capacidad de concertación y compromiso con los asuntos de alta relevancia en el hemisferio.

De su lado, el presidente Abinader destacó el rol histórico de la OEA como principal espacio multilateral para afrontar "los desafiantes retos que nos plantea la realidad internacional".

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