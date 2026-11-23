Encuesta ACD Media: Collado lidera en el PRM, Leonel en FP y Gonzalo en el PLD
Omar Fernández queda por delante de Leonel Fernández por 2.1 puntos en el conjunto de los entrevistados, mientras el expresidente aventaja al senador por 21.1 puntos entre los miembros de Fuerza del Pueblo
David Collado, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo encabezan las preferencias presidenciales entre los miembros del PRM, Fuerza del Pueblo y el PLD, respectivamente, según la encuesta ACD Media de noviembre de 2026.
El orden cambia en Fuerza del Pueblo cuando se toma en cuenta a todos los entrevistados. En ese grupo, Omar Fernández obtiene el 39.4 % y Leonel Fernández el 37.3 %.
El ministro de Turismo, David Collado, logra el 54.8 % entre los encuestados que el estudio identifica como miembros del PRM. Le siguen la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con el 27.7 %, y la vicepresidenta Raquel Peña, con el 9.1 %. Guido Gómez Mazara registra el 2.5 % y Wellington Arnaud el 1.3 %.
Entre todos los entrevistados, los tres primeros conservan el mismo orden. Collado obtiene el 40.1 %, Mejía el 18.2 % y Peña el 6.8 %.
Leonel aventaja a Omar entre los miembros de Fuerza del Pueblo
El expresidente Leonel Fernández alcanza el 59.8 % entre los miembros de Fuerza del Pueblo, frente al 38.7 % del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.
En la muestra general, el senador queda por delante por 2.1 puntos. En ese grupo, el 19.3 % dice que no prefiere a ninguno de los dos o que la pregunta no le interesa.
Gonzalo Castillo aventaja a Abel Martínez en el PLD
Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en 2020, obtiene el 39.8 % entre los miembros de ese partido. Abel Martínez, candidato en 2024, registra el 29.6 %, y Francisco Javier García, el 16.2 %.
El orden se mantiene en la muestra general, aunque la distancia entre los dos primeros baja de 10.2 a 4.4 puntos. Castillo obtiene el 26.9 %, Martínez el 22.5 % y García el 14.2 %.
En preguntas separadas sobre las posibilidades de que cada partido gobierne en 2028, el 28.2 % atribuye muchas posibilidades al PRM, el 24.4 % a Fuerza del Pueblo y el 23 % al PLD.
Ficha técnica. ACD Media recolectó los datos del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza reportado del 95 %.