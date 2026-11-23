David Collado, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo encabezan las preferencias presidenciales entre los miembros del PRM, Fuerza del Pueblo y el PLD, respectivamente, según la encuesta ACD Media de noviembre de 2026.

El orden cambia en Fuerza del Pueblo cuando se toma en cuenta a todos los entrevistados. En ese grupo, Omar Fernández obtiene el 39.4 % y Leonel Fernández el 37.3 %.

El ministro de Turismo, David Collado, logra el 54.8 % entre los encuestados que el estudio identifica como miembros del PRM. Le siguen la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con el 27.7 %, y la vicepresidenta Raquel Peña, con el 9.1 %. Guido Gómez Mazara registra el 2.5 % y Wellington Arnaud el 1.3 %.

Entre todos los entrevistados, los tres primeros conservan el mismo orden. Collado obtiene el 40.1 %, Mejía el 18.2 % y Peña el 6.8 %.

Leonel aventaja a Omar entre los miembros de Fuerza del Pueblo

El expresidente Leonel Fernández alcanza el 59.8 % entre los miembros de Fuerza del Pueblo, frente al 38.7 % del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.

En la muestra general, el senador queda por delante por 2.1 puntos. En ese grupo, el 19.3 % dice que no prefiere a ninguno de los dos o que la pregunta no le interesa.

Gonzalo Castillo aventaja a Abel Martínez en el PLD

Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en 2020, obtiene el 39.8 % entre los miembros de ese partido. Abel Martínez, candidato en 2024, registra el 29.6 %, y Francisco Javier García, el 16.2 %.

El orden se mantiene en la muestra general, aunque la distancia entre los dos primeros baja de 10.2 a 4.4 puntos. Castillo obtiene el 26.9 %, Martínez el 22.5 % y García el 14.2 %.

En preguntas separadas sobre las posibilidades de que cada partido gobierne en 2028, el 28.2 % atribuye muchas posibilidades al PRM, el 24.4 % a Fuerza del Pueblo y el 23 % al PLD.

Ficha técnica. ACD Media recolectó los datos del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza reportado del 95 %.