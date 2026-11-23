La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió este lunes en el Palacio Nacional con exvicepresidentes de distintos partidos políticos para conversar sobre asuntos de interés nacional.

En el encuentro participaron los exvicepresidentes Jaime David Fernández Mirabal, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Rafael Alburquerque, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Milagros Ortiz Bosch, primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de la República y compañera de partido de Peña.

La información fue dada a conocer por la vicemandataria a través de una publicación en la red social X, en la que indicó que la exvicepresidenta Margarita Cedeño no pudo asistir al encuentro, a quien envió un abrazo.

"Siempre es valioso escuchar distintas perspectivas y seguir aportando, desde nuestras experiencias, al bienestar de la República Dominicana", expresó en la publicación.

Me complació reunirme con los exvicepresidentes Jaime David Fernández, Milagros Ortiz Bosch y Rafael Alburquerque, con quienes conversamos sobre asuntos importantes para nuestro país. A la exvicepresidenta Margarita Cedeño, que no pudo acompañarnos, le enviamos un abrazo. Siempre es valioso escuchar distintas perspectivas y seguir aportando, desde nuestras experiencias, al bienestar de la República Dominicana. — Raquel Peña (@RaquelPenaVice) November 23, 2026

Diferencias de opiniones

Peña acompañó la publicación con dos fotografías, en una de las cuales aparece conversando con Ortiz Bosch, con quien días antes tuvo diferencias de opinión, luego de que la vicepresidenta denunciara una supuesta campaña sucia en su contra. Según sus palabras, la campañaa no procedía necesariamente de adversarios externos.

Ortiz Bosch había expresado que para aspirar a la Presidencia de la República se necesitaba experiencia, mientras que Peña, aunque manifestó su respeto y cariño hacia la exvicepresidenta, exigió que también se respetara su punto de vista.