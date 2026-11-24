Sesión del Senado este martes 24 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El Senado aprobó este martes, en segunda lectura, un proyecto de ley que concede una amnistía a las personas que poseen armas de fuego de manera irregular, para que puedan registrarlas o entregarlas voluntariamente sin ser procesadas por ese hecho.

La iniciativa, presentada por los senadores Franklin Romero y Rafael Barón Duluc, establece un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley y tendrá aplicación en todo el territorio nacional.

El proyecto establece que quienes decidan registrar sus armas deberán cumplir con los requisitos de la Ley 631-16, sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, además de pagar las tasas correspondientes.

En cambio, quienes opten por entregar voluntariamente sus armas no tendrán que pagar las tasas que tengan pendientes. La propuesta también incluye armas de guerra que estén en manos de particulares.

Busca control de armas

Durante su intervención ante el pleno, Franklin Romero explicó que el proyecto busca que el Estado pueda identificar y tener control de las armas que están en manos de ciudadanos que no cuentan con los permisos correspondientes.

El senador sostuvo que la inseguridad ha llevado a algunas personas a adquirir armas de manera irregular para proteger sus vidas y propiedades. Por eso, dijo, la iniciativa busca darles la oportunidad de regularizar su situación a quienes cumplan con los requisitos legales para tener un arma.

Romero explicó que la propuesta surgió de la fusión de dos proyectos, uno de su autoría y otro del senador Rafael Barón Duluc, luego de que la primera iniciativa perimiera en la Cámara de Diputados.

Sanciones

El legislador advirtió que, una vez concluido el período de amnistía, quienes mantengan armas sin cumplir con la ley estarán expuestos a las sanciones establecidas en la ley 631-16.

Tras su aprobación en segunda lectura, la pieza legislativa deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite correspondiente.