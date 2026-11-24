Hipólito Mejía revela procedimiento en sus cejas: "Me hice un con tó"
El exmandatario dijo que aprovechó para hacerse un procedimiento estético luego de una operación de cataratas
El expresidente de la República Hipólito Mejía explicó que se realizó un procedimiento estético hace poco más de dos años, que incluyó las cejas, luego de someterse a una cirugía de cataratas y a la extracción de las bolsas debajo de los ojos.
Al ser preguntado sobre los comentarios que han generado sus cejas en las redes sociales, durante la inauguración del parque José Núñez de Cáceres, Mejía sonrió y aclaró que aprovechó la intervención para hacerse algunos retoques.
Aclaraciones de Mejía
"Yo lo que me operé fue la catarata y las bolsas de aquí (señaló debajo de los ojos), las dos, y me le di un toquecito también (en referencia a las cejas). Pero estamos hablando hace más de dos años y pico de eso", expresó.
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Luego dijo: "Yo lo que me hice fue un con tó".
El exmandatario también aclaró que el tratamiento que se realizó en las cejas no es permanente.