El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó este martes que, a solo cinco meses de aprobarse lo que a su juicio se trató de una "reforma fiscal", el Gobierno proyecte una reducción de sus ingresos superior a los 31 mil millones de pesos y procure incrementar el déficit fiscal en más de 85 mil millones de pesos mediante un presupuesto complementario.

Durante un turno en el Senado de la República, a propósito de la segunda reformulación del Presupuesto General del Estado en un mismo año, Fernández advirtió que el déficit fiscal pasaría de un 3.24 % a un 4.2 % del producto interno bruto (PIB), lo que representa un incremento superior al 30 %.

"En julio nos anunciaron 41 mil millones de pesos adicionales en ingresos. Hoy, informan 31 mil millones menos de lo que se planteó en ese momento. ¿Qué cambió? ¿O es que esos ingresos nunca estuvieron debidamente sustentados?", cuestionó.

Críticas a la suspensión de leyes

El legislador reprochó que la suspensión de leyes se haya convertido en una práctica habitual del Gobierno, citando como ejemplo el incumplimiento reiterado de la indexación salarial que beneficiaría a los trabajadores dominicanos y, ahora, la intención de suspender la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, promovida y aprobada durante la propia gestión gubernamental.

"Hoy, cuando esa ley comienza a exigir disciplina, el Gobierno propone suspender su aplicación con el año casi ejecutado, eso no es planificación: es dar cobertura legal a un incumplimiento que ya ocurrió" , expresó.

Fernández sostuvo que el Gobierno no puede convertir la excepción en la regla, suspendiendo las disposiciones legales cuando su cumplimiento le resulta inconveniente.

Solicitudes de desglose presupuestario

En su propuesta de modificación al proyecto, Fernández solicitó que se incluyera un desglose de los 31,293 millones de pesos menos que el Gobierno proyecta recaudar, con una comparación entre los ingresos estimados inicialmente, los revisados en julio y los recaudados hasta octubre. También pidió explicar qué partidas provocaron la reducción.

El senador cuestionó que los 44,000 millones de pesos adicionales destinados a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional no estén desglosados por concepto. Ese monto representa el 81.3 % del gasto adicional y, según lo que planteó, debe especificarse cuánto corresponde a subsidios a los combustibles, electricidad y obligaciones pendientes.

Asimismo, planteó que se identifiquen las fuentes de financiamiento del presupuesto, debido a que los 477,435 millones de pesos previstos en fuentes financieras incluyen recursos de distinta naturaleza, como emisión de deuda y disponibilidades de caja.

También pidió explicar la reducción de 9,726 millones de pesos en aplicaciones financieras y certificar que los recursos destinados al pago de la deuda sean suficientes.

Otro de los puntos de la propuesta fue establecer mayores controles sobre la suspensión de la regla fiscal para 2026 y aclarar cómo se calculará el límite de crecimiento del gasto para 2027.

Fernández advirtió que, según una simulación incluida en su análisis, el gasto primario podría crecer un 9 % en 2027, por encima del límite de 7.5 % utilizado en el documento.

Las propuestas de modificación presentadas por Fernández fueron rechazadas por el pleno del Senado. Posteriormente, los legisladores -de mayoría oficialista- aprobaron el proyecto de reformulación presupuestaria con 23 votos a favor y uno en contra, en dos lecturas consecutivas y de urgencia.