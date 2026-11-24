La vicepresidenta Raquel Peña durante el turno de preguntas en el Almuerzo Empresarial Zona Norte de la Amchamdr, que fue moderado por Edwin de los Santos, pasado presidente de la entidad. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró que los partidos políticos dominicanos deben transformarse y asumir una lucha firme contra la corrupción para recuperar la confianza ciudadana y frenar la apatía de la población frente a los procesos electorales.

Peña advirtió que el desinterés de los ciudadanos en acudir a las urnas constituye una señal preocupante que puede debilitar el sistema de partidos y poner en riesgo la democracia.

"Los partidos políticos tienen que cambiar. Tienen que entender que ya la población, la humanidad ha cambiado y requiere de otras cosas", expresó al responder preguntas sobre los desafíos del sistema político dominicano para preservar la credibilidad democrática y la paz social.

La vicepresidenta ofreció sus declaraciones durante el Almuerzo Empresarial Zona Norte, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) en Santiago, donde planteó la necesidad de implementar mecanismos que motiven a los votantes a confiar nuevamente en las organizaciones políticas y sus representantes.

Corrupción y credibilidad

Identificó la corrupción como uno de los principales problemas que afectan la credibilidad de las instituciones y el funcionamiento del sistema democrático.

"Tenemos que luchar contra la corrupción. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas, un cáncer que está sufriendo todo lo que es el sistema democrático", manifestó.

Acciones del gobierno

En ese sentido, destacó las acciones impulsadas por el presidente Luis Abinader para combatir ese flagelo.

Aseguró que en el país no existen vacas sagradas, por lo que quienes incurran en irregularidades deben responder ante un Ministerio Público y una Procuraduría independientes.

Peña insistió en que recuperar la confianza ciudadana requiere demostrar que los funcionarios públicos están al servicio de la nación y deben asumir las consecuencias de sus actuaciones.

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