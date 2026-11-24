Sesión en el Senado de la República este martes. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

Con la mayoría del oficialismo a favor y una única propuesta de modificación presentada por la oposición, que fue rechazada, el Senado aprobó este martes, de urgencia, el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado para 2026, con un incremento de 54,100 millones de pesos en las partidas de gastos y una elevación del déficit fiscal de 3.24 % a 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

La iniciativa, que ya había sido aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados, llegó al Senado el pasado 19 de noviembre. Su estudio se limitó a una reunión de la Comisión de Presupuesto, que este martes rindió un informe favorable y recomendó su aprobación.

El proyecto recibió 23 votos a favor y uno en contra de los senadores presentes. Además, fue liberado de los trámites correspondientes para su conocimiento de urgencia.

Con esta aprobación, la pieza queda pendiente de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Oposición cuestiona aumento del déficit

Durante la sesión, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien pertenece al partido Fuerza del Pueblo, presentó una propuesta de modificación que fue rechazada por el pleno.

El legislador cuestionó que, a solo cinco meses de aprobarse una "reforma fiscal", el Gobierno proyecte una reducción de sus ingresos superior a los 31,000 millones de pesos y procure incrementar el déficit fiscal en más de 85,000 millones de pesos.

Fernández advirtió que el déficit pasaría de 3.24 % a 4.2 % del producto interno bruto (PIB), lo que -dijo- representa un aumento superior al 30 %.

"En julio nos anunciaron 41 mil millones de pesos adicionales en ingresos. Hoy, informan 31 mil millones menos de lo que se planteó en ese momento. ¿Qué cambió? ¿O es que esos ingresos nunca estuvieron debidamente sustentados?", cuestionó.

El senador también criticó que el Gobierno haya convertido la suspensión de leyes en una práctica habitual. Citó como ejemplo el incumplimiento de la indexación salarial que beneficiaría a los trabajadores dominicanos y la intención de suspender la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, aprobada durante la actual gestión.

"Hoy, cuando esa ley comienza a exigir disciplina, el Gobierno propone suspender su aplicación con el año casi ejecutado, eso no es planificación: es dar cobertura legal a un incumplimiento que ya ocurrió", expresó.

Fernández sostuvo que el Gobierno no puede convertir la excepción en la regla mediante la suspensión de disposiciones legales cuando su cumplimiento le resulta inconveniente.

En qué gastarán los recursos De los 54,100 millones de pesos adicionales, 44,000 millones serán destinados a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional; 5,000 millones al Ministerio de Obras Públicas; 3,600 millones al Ministerio de Educación; 1,000 millones al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y 500 millones al Ministerio de Interior y Policía.

Aumenta el déficit

El informe presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Daniel Rivera, establece que la reformulación proyecta ingresos por 1,351,943 millones de pesos y gastos por 1,717,911 millones de pesos, para un déficit de 365,968 millones de pesos, equivalente al 4.2 % del PIB.

El informe justifica la modificación en la evolución de la economía durante el primer semestre de 2026, debido al comportamiento internacional de los precios de los combustibles y las materias primas.

También señala que la reformulación busca reflejar el costo de las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar el impacto de esas alzas en la población y los sectores productivos.

.