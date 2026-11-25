La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE CAROLINA MEJÍA )

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, obtuvo un 57.1 % de imagen positiva y un 41.2 % de imagen negativa en la medición de noviembre de la firma encuestadora CB Global Data, que evalúa a las autoridades municipales de 18 capitales de Latinoamérica.

El resultado, el más alto entre todos los alcaldes medidos, representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto a octubre, cuando la funcionaria municipal registró una valoración favorable del 55.6 %, según una nota de prensa que recoge los resultados del estudio.

La encuesta en Santo Domingo se realizó del 16 al 20 de noviembre de 2026, con una muestra de 955 personas y un margen de error informado de ±3.2 puntos porcentuales.

Según una nota de prensa sobre los resultados de la medición, el 1.7 % de los consultados no respondió o no expresó una opinión.

Evaluación de autoridades municipales

Entre las autoridades municipales evaluadas figuran Mayer Mizrachi, de Ciudad de Panamá, con un 56.8 % de imagen positiva; Celina Leão, de Brasilia, con un 51.6 %; y Mario Durán, de San Salvador, con un 50.3 %.

También fueron evaluados Jorge Macri, de Buenos Aires, con un 47.2 %; Carlos Fernando Galán, de Bogotá, con un 44.0 %, y Clara Brugada, de Ciudad de México, con un 41.9 %.

De acuerdo con una publicación de Diario Libre del pasado 5 de noviembre, Mejía había registrado un 57.5 % de imagen positiva en las mediciones de agosto y septiembre, antes de descender al 55.6 % en octubre.

Con el resultado de noviembre, la evolución de su valoración favorable durante los últimos cuatro meses es la siguiente:

Agosto : 57.5 % .

: . Septiembre : 57.5 % .

: . Octubre : 55.6 %.

: 55.6 %. Noviembre: 57.1 %.

Otros resultados de la encuesta

La medición también recoge un incremento de 7.6 puntos porcentuales en la imagen positiva de Celina Leão, alcaldesa de Brasilia, y una disminución de 3.3 puntos porcentuales en la valoración de Diego Miranda, alcalde de San José, Costa Rica.

Soledad Núñez, quien asumió como intendenta de Asunción el pasado 3 de noviembre, fue incluida por primera vez en el estudio, con un 48.5 % de imagen positiva.

Según la ficha técnica citada en el comunicado, CB Global Data realizó el levantamiento mediante cuestionarios en línea, con cuotas de género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.

La encuesta mide la percepción ciudadana sobre las autoridades municipales y no constituye una evaluación directa del cumplimiento de sus programas de gobierno ni de la calidad de los servicios públicos.

Mejía cumple su segundo período al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tras resultar reelecta en las elecciones municipales de febrero de 2024.