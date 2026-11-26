Anibal Belliard, director de Operaciones de la Presidencia ( ANEUDY TAVÁREZ )

El inicio de la construcción de la Autopista del Ámbar fue cambiado para el próximo lunes 30 de noviembre, luego de que la actividad originalmente pautada para este viernes 27 fuera reprogramada por las autoridades.

La información fue ofrecida por Aníbal Belliard, director de Operaciones de la Presidencia, quien explicó que el presidente Luis Abinader encabezará dos actos relacionados con el inicio de la obra vial, uno en Puerto Plata y otro en la comunidad de Guazumal, en las proximidades de Tamboril, Santiago.

Belliard indicó que la actividad en Puerto Plata está programada para las 2:00 de la tarde, mientras que el acto en Santiago será a las 4:00 de la tarde. En ambos encuentros participarán representantes de los sectores empresarial, turístico, comercial, deportivo y de la sociedad en general.

Beneficios de la autopista

Al referirse a los beneficios de la infraestructura, el funcionario destacó que la vía contribuirá a dinamizar el intercambio comercial, turístico y empresarial entre ambas provincias, además de impulsar el desarrollo económico de la región.

Señaló que la carretera permitirá fortalecer la conexión de Santiago con Puerto Plata y facilitar el acceso de los santiagueros a los destinos de playa de esa provincia.

Agenda presidencial del viernes

El director de Operaciones de la Presidencia informó, además, que el mandatario desarrollará este viernes una agenda de aproximadamente cinco actividades en Santiago.

Explicó que Abinader llegará a la Ciudad Corazón alrededor de las 2:00 de la tarde y concluirá su jornada a las 10:00 de la noche.

Durante su visita, el gobernante tiene previsto inaugurar varias obras, encabezar la apertura de Villa Navidad, participar en la inauguración del remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración y asistir al encendido del árbol navideño de la Alcaldía de Santiago.

La agenda también contempla actividades en Puñal.