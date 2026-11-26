La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este jueves que continúa enfocada en el trabajo como principal carta de presentación de sus aspiraciones presidenciales, al afirmar que el cumplimiento de sus responsabilidades públicas es la mejor campaña política que puede desarrollar.

"Yo sigo trabajando porque ese es el compromiso por el cual el pueblo dominicano me eligió junto al presidente Luis Abinader. Es la mejor campaña política que podemos hacer y la que nos toca hacer", manifestó al ser abordada sobre cómo marcha su proyecto político.

Al referirse a las mediciones electorales, Peña aseguró que los números son "muy buenos" y anunció que próximamente se dará a conocer una encuesta.

Agenda comunitaria

La funcionaria habló previo a una jornada de encuentros con representantes de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de Santiago, como parte de una agenda orientada a conocer las principales necesidades de los sectores de la ciudad.

Explicó que estos acercamientos permiten identificar problemas cotidianos que, aunque no requieren grandes inversiones, tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

Como ejemplo, mencionó la solicitud de un reductor de velocidad planteada por un comunitario afectado por el ruido de motocicletas que circulan a alta velocidad y calibran en su calle.

Peña indicó que se hace acompañar de funcionarios de distintas instituciones para procurar respuestas inmediatas a las demandas de los residentes.

Apoyo a productores de cerdos

Sobre el reclamo de los productores nacionales de cerdos, quienes solicitan medidas para evitar que las importaciones afecten sus ventas durante la Navidad, la vicepresidenta afirmó que el Gobierno mantiene un seguimiento a ese sector y al resto de los productores agropecuarios.

Sostuvo que durante los seis años de gestión del presidente Luis Abinader se ha brindado acompañamiento a los productores nacionales para procurar que obtengan beneficios de sus actividades.