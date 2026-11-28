Montero Arias anunció su respaldo a la aspirante presidencial durante un acto en Santa Cruz de Barahona ( CEDIDA POR EQUIPO DE CAROLINA MEJÍA )

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, recibió este sábado el respaldo del diputado por Barahona José del Carmen Montero Arias, quien se integró junto a su equipo político al proyecto que encabeza la dirigente oficialista.

Durante un acto celebrado en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona, el legislador anunció que trabajará para que Mejía se convierta en la primera mujer presidenta de la República Dominicana.

Montero Arias es miembro fundador del PRM, organización de la que fue presidente provincial durante dos períodos. Además, coordinó durante 14 años el proyecto político del presidente Luis Abinader en Barahona y fue electo diputado en 2024 con cerca de 18,000 votos, según el comunicado.

Mejía destacó la trayectoria política del legislador, quien inició su militancia a los 18 años y ocupó distintos cargos dirigenciales en la provincia.

"Porque la política necesita experiencia, pero también necesita conocimiento técnico. Necesita dirigentes que sepan escuchar", sostuvo la aspirante presidencial.

Durante su intervención, Mejía señaló que Barahona tiene potencial de desarrollo en áreas como la agricultura y el turismo, y abogó por que esas oportunidades se traduzcan en empleos, infraestructura y mejoras en los servicios de salud y educación.

La estructura política de Mejía en Barahona

Con su incorporación, Montero Arias asume la coordinación provincial del proyecto presidencial, en cuya estructura también participan funcionarios del Gobierno y autoridades municipales.

La coordinación de la macrorregión Sur está a cargo de Edgard Féliz, director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), mientras que Tavito Suberví, director del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), coordina la región Enriquillo.

También forman parte de la estructura la exsenadora de Bahoruco Melania Salvador, como directora ejecutiva regional, y la directora provincial de Medio Ambiente, Orquídea González Vallejo, como directora operativa.

En Barahona, la gobernadora Oneida Féliz ocupa la dirección ejecutiva provincial; el regidor Ricardo Dominici, la coordinación municipal de Santa Cruz de Barahona, y José López, administrador del Banco Agrícola en esa demarcación, la dirección ejecutiva municipal.

El proyecto presidencial cuenta, además, con el respaldo del alcalde de Cabral, Rolbik Urbaez, y de los directores de los distritos municipales de Canoa, José Pérez Rosario; Pescadería, Jesús María López; Palo Alto, Rubén Figuereo, y Arroyo Dulce, Anardo Moquete.

La incorporación de Montero Arias se suma a los respaldos de legisladores y dirigentes nacionales, provinciales y municipales que, según el equipo político de Mejía, se han integrado a su proyecto presidencial durante los últimos meses.