Abinader promete no abusar de la mayoría del PRM en el Congreso para aprobar proyectos

El presidente Luis Abinader prometió que usará la mayoría que consiguió su partido en el Congreso para el bien común y para llevar a cabo las reformas que ha propuesto para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión eficiente del Estado.

El mandatario habló luego de recibir de parte de la Junta Central Electoral (JCE) el certificado que lo acredita a él y a la vicepresidenta Raquel Peña como ganadores en las elecciones del 19 de mayo.

El documento validó que Abinader y Peña resultaron electos como presidente y vicepresidenta para el período constitucional que inicia el 16 de agosto del 2024 y termina el 16 de agosto del 2028, con 2,507,297 votos obtenidos.

"Les quiero advertir que las grandes mayorías solo merecen el esfuerzo si sirve para mejorar el bien común. Por eso, me comprometo ante todos ustedes y ante los ciudadanos a que esta mayoría no servirá para defender ningún otro interés que no sea el del pueblo dominicano", aseguró.

Se comprometió con aprovechar ese poder para "continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible".

La JCE también entregó los certificados de elección a los 32 senadores electos, a los 190 diputados territoriales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacem).

El mandatario aseveró que el país tiene por delante cuatro años decisivos y pidió unidad para afrontarlos. Afirmó que será el presidente de todos, sin distinciones y que ningún dominicano debe sentirse al margen del proceso de cambios que quiere generar.

Reforma constitucional

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que la reforma constitucional "va viento en popa y a toda vela".

El abogado informó que el Gobierno está afinando los detalles de su propuesta y que en una o dos semanas la dará a conocer en la rueda de prensa LA Semanal.

"Hay un proyecto que se está discutiendo internamente, que se está afinando y, debo decirles, que posiblemente en esta semana que viene o en la otra van a ocurrir dos cosas: el presidente va a presentar un resumen en La Semanal y después la Consultoría va a abrir un espacio de discusión para que se conozca plenamente", indicó.