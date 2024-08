Abinader explica si la cumbre sobre Venezuela se celebrará en República Dominicana

El presidente uis Abinader no descarta que en el país se aborde la crisis de Venezuela. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader no descartó la realización de una reunión sobre la crisis de Venezuela con los presidentes latinoamericanos que llegarán al país esta semana para asistir a su toma de posesión, aunque advirtió que, de producirse, sería una actividad informal.

La semana pasada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso aprovechar la asistencia de presidentes latinoamericanos a la toma de posesión de Abinader para que se lleve a cabo en territorio dominicano una cumbre regional que habían convocado para abordar la crisis postelectoral de Venezuela, sin embargo, el mandatario dominicano indicó que ningún presidente fue invitado para tales objetivos.

"Sobre la reunión, no se ha había hecho una invitación formal, porque la invitación es para la toma de posesión y en eso es que estamos concentrados. Claro, al juntarse la mayoría de los presidentes de Latinoamérica pues no descartamos que se toque ese tema de manera informal y quizás no lo toquen todos, quizás solamente una parte de los que han tenido algún comentario sobre las elecciones de Venezuela", sostuvo el mandatario dominicano durante LA Semanal con la Prensa.

El presidente panameño indicó en días pasados que asistirán a la toma de posesión de Abinader los presidentes de los 17 países que votaron a favor de la resolución de la OEA que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela la presentación inmediata de las actas electorales de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, y que no prosperó por falta de consenso.

Estos países son Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

La toma de posesión de Abinader será este 16 de agosto como establece la Constitución dominicana.