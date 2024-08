El ministro de Economía juramenta a Guido Gómez Mazara como presidente del Indotel

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, juramentó la mañana de este jueves al abogado Guido Gómez Mazara como nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

De acuerdo con una nota de prensa, durante la juramentación, Isa Contreras, quien también forma parte del Consejo Directivo de Indotel, destacó la importancia de tener en cuenta que la comunicación y la telecomunicación es un derecho claramente establecido en todo el mundo.

"Si nuestra misión como gobierno es mejorar la calidad de vida de gente, y que la gente pueda ejercer derechos, entonces nuestra misión es que todo el mundo tenga servicios de telecomunicaciones de calidad", enfatizó el ministro de Economía.

Expresó que las telecomunicaciones son un derecho necesario y fundamental para ejercer otros derechos. En ese sentido, Isa Contreras precisó que el Instituto de las Telecomunicaciones posee las herramientas para lograrlo dentro del marco de la Ley vigente.

Isa Contreras valoró también el trabajo del presidente saliente de la entidad, Nelson Arroyo.

El recién designado presidente de Indotel, al asumir sus nuevas funciones destacó la importancia de la colaboración de todos los actores de la entidad. Subrayó que esta cooperación es fundamental para contribuir a que la gestión del Gobierno del presidente Luis Abinader continúe cumpliendo sus objetivos.

Su antecesor, Nelson Arroyo, realizó una breve reflexión de sus logros alcanzados en Indotel en los últimos cuatro años de la gestión.

Sobre el nuevo presidente de Indotel

Guido Gómez Mazara es abogado, político, profesor y comunicador. Se graduó de Doctor en Derecho en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y realizó estudios de maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en New School for Social Research en la ciudad de New York, y de Comunicación Política en Monterrey, México.

"A lo largo de su carrera, Guido ha combinado su práctica profesional con roles en los medios de comunicación y la academia. Ha sido director ejecutivo del periódico Listín USA y reportero de Noticias para la Cadena Telemundo. Además, ha impartido clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y en la Universidad Católica", refiere una nota de prensa.

También se desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante el período 2000-2004. Actualmente, es productor y conductor del programa televisivo "Ideas Encontradas" y del programa radial "Tu Voz al Mediodía".