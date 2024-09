Luis Abinader no tiene la intención de otorgar indultos

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que durante su gestión no ha otorgado ningún indulto y que no tiene intención de hacerlo en el futuro.

El mandatario hizo estas declaraciones durante LA Semanal con La Prensa, al ser cuestionado sobre la posibilidad de analizar la situación de los privados de libertad en la República Dominicana y considerar indultos como medida para abordar la alta población carcelaria.

"No soy amigo de los indultos, no he otorgado un indulto en estos cuatro años y no pienso hacerlo en los próximos años", afirmó el jefe de Estado.

Abinader puntualizó que su gobierno cuenta con un programa de reforma penitenciaria que se está implementando en varias cárceles para mejorar las condiciones de los privados de libertad.

Además, destacó que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) está ofreciendo cursos a los internos para facilitar su reintegración a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.

Presos en RD

Según un reportaje realizado por Diario Libre, hasta enero pasado, en las cárceles de la República Dominicana había26,396 personas presas. Muchos de estos internos padece alguna condición de salud, y hay cerca de 500 con problemas mentales.

El Indulto

El indulto tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el presidente de la República puede otorgar un perdón total o parcial de las penas impuestas por decisión judicial.

tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el de la República puede otorgar un perdón total o parcial de las penas impuestas por decisión judicial. El artículo 129 de la Constitución dominicana faculta al presidente de la República para conceder indultos en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales.

El último indulto publicado en la página web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo data del 27 de febrero de 2012, cuando el expresidente Leonel Fernández concedió el beneficio del indulto a los condenados Juan Valdés Jerez, Salvador Plasencia Hernández, Francisco Salazar Hernández, Bienvenido Leyba Vargas, Daniel Celedonio Marcelo y Yerar Dios Evangelista Contreras.

Una excepción

En 2020, con motivo de las festividades de Nochebuena, el presidente Luis Abinader dispuso que los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraran bajo arresto por faltas disciplinarias fueran indultados.