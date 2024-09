Abinader: "Nuestro problema con Venezuela es la defensa a la democracia"

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes durante LA Semanal con la Prensa que el "problema" que tienen con Venezuela es por la defensa a la democracia.

"Sobre el caso Venezuela, nuestro tema con Venezuela, es un tema de defensa a la democracia, ese es nuestro tema y hemos cumplido con todo con todo lo que tenemos que cumplir en este Gobierno", alegó el mandatario.

Abinader subrayó que ya se han dado las explicaciones de lugar.

El presidente dominicano y varias autoridades de Venezuela han protagonizado una serie de intercambios de palabras en intervenciones públicas.

Todo a raíz de la incautación de un avión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en República Dominicana. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, advirtió de consecuencias por la decisión tomada por el mandatario dominicano de facilitar el decomiso de la aeronave por parte de los Estados Unidos.

Cabello también aseguró que el Gobierno dominicano le debe a Venezuela un total de 350 millones de dólares por petróleo. En cambio, Abinader explicó que, durante su primer mandato, ni en este, han comprado petróleo al país suramericano.

La deuda que reclama Venezuela es por la compra de petróleo vía el programa regional Petrocaribe, fundado en 2005 por el entonces presidente de ese país, Hugo Chávez.

Venezolanos en RD

Los venezolanos que residen en República Dominicana hicieron un llamado al presidente Abinader de no "responder a los necios".

"El presidente (Luis Abinader) le contestó, pero yo creo que no debe decirles más, porque a los necios no se les responde", afirmó Penélope Ordóñez, integrante de la comunidad venezolana en RD. "República Dominicana no tiene que entregar a un grupo de narcotraficantes el dinero de los venezolanos", consideró.