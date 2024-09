Raquel Peña no está de acuerdo con plazo para presentación de la declaración jurada de bienes

La vicepresidenta Raquel Peña manifestó este martes su desacuerdo con el plazo de 15 días otorgado por el presidente Luis Abinader para que los funcionarios depositen su declaración jurada de bienes.

"Si fuese yo (presidenta), no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la declaración jurada de bienes.Creo que el plazo ya estaba dado y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestra obligación", enfatizó al ser abordada tras la misa en honor a la Virgen de Las Mercedes en el Santo Cerro, La Vega.

Esto dijo al ser cuestionada sobre su opinión en referencia a la decisión del presidente Abinader de otorgar un plazo de 15 días a los funcionarios para presentar su declaración de patrimonio, bajo la advertencia de que quienes no lo hagan serán suspendidos y posteriormente cancelados.

Raquel agregó "...que todos nosotros somos grandes y tenemos que ser responsables para que en el tiempo debido nosotros haber presentado nuestra declaración".

Sobre las declaraciones juradas de bienes

El contexto legal de las declaraciones juradas de bienes en la República Dominicana establece que los funcionarios públicos tienen 30 días para presentar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas al asumir sus cargos, según la Ley 311-14.

Sin embargo, la falta de cumplimiento ha generado preocupación en organismos como Participación Ciudadana, que califican la situación como una "burla" a la transparencia gubernamental.

La advertencia del presidente fue dada en La Semanal con Prensa desde New York, donde se encuentra representando el país en varias actividades diplomáticas.

Específicamente el gobernante manifestó que "le vamos a dar un plazo de 15 días para los que no la han presentado, a los diferentes niveles, lo presenten, y si no van a ser suspendidos, y si 15 días después no lo hacen van a ser cancelados".

Sin embargo, aclaró que quienes deben hacer la declaración jurada de bienes son los nuevos funcionarios, ya que los que continúan en el cargo no tienen que hacerlo.