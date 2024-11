Abinader llama a países a declarar a las bandas haitianas como terroristas

El presidente Luis Abinader calificó como un acto terrorista el ataque a un avión de la línea aérea Spirit Airlines por parte de bandas haitianas este lunes, cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Haití, obligando su desvío de emergencia en República Dominicana.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario indicó que la comunidad internacional debe declarar de manera inmediata a estas bandas como terroristas, porque han sobrepasado el límite, al atacar una aerolínea con personas inocentes.

"Es un acto terrorista, y si los países que le dan seguimiento y que ayudan a Haití no declaran a esos grupos, grupos terroristas, a esas bandas que atacan un avión con ciudadanos haitianos, quizás norteamericanos o de cualquier nacionalidad. Personas que van a visitar a sus familiares en Haití, totalmente inocentes de cualquier situación, y no declaran esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son", dijo Abinader.

Consideró que la comunidad internacional no puede esperar un día más para colocarle ese calificativo.

"Nosotros las vamos a tratar, y las estamos tratando como bandas terroristas, sin ninguna condición", afirmó el presidente dominicano.

Y reiteró: "Si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar".

"Los países también, desde Estados Unidos y los demás países, con este acto que ya sobrepasó todas las acciones, tienen que declararlas como bandas terroristas. No hay otro calificativo para eso", respondió Abinader al ser cuestionado sobre el ataque, en su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación de cada lunes.

El presidente indicó que el referido avión tiene siete orificios de proyectiles, y consideró que "ahí pudo haber pasado una tragedia".

Ataque

Esta tarde el vuelo NK951 de Spirit Airlines con salida de Fort Lauderdale, Florida, a Puerto Príncipe, Haití, se desvió y aterrizó de manera segura en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, donde "una inspección reveló evidencia de daños en la aeronave que eran consecuencia de disparos".

En un comunicado, la aerolínea indicó que un asistente de vuelo sufrió lesiones menores durante el incidente y que es evaluada por personal médico.

Agregó que "no se reportaron lesiones entre los pasajeros".

La nota también informa que la aeronave afectada está fuera de servicio y que la empresa organiza un viaje en un avión diferente para regresar a los pasajeros y miembros de la tripulación a Florida.

Hasta la salida del nuevo avión a Florida, los pasajeros se mantienen varados en la terminal dominicana.

Suspende servicios

Como consecuencia de este hecho violento atribuido a las bandas haitianas, la aerolínea indicó que decidió suspender los servicios a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano.

"La seguridad de nuestros pasajeros y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad y hemos suspendido nuestro servicio en Puerto Príncipe (PAP) y Cabo Haitiano (CAP) a la espera de una evaluación adicional", concluye el comunicado de Spirit.

Este incidente ocurre a cinco meses de que la aerolínea reanudara sus vuelos al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, después de que la terminal permaneciera cerca de tres meses cerrada debido a la caótica situación que vivió el país durante inicios de año por un aumento de la violencia de las bandas.

Tras meses de aparente tranquilidad, las bandas armadas anunciaron ayer nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Otras aerolíneas cancelaron vuelos

El incidente obligó a las autoridades aeroportuarias del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, de Puerto Príncipe, a suspender todos los vuelos comerciales.

Según el diario haitiano Radio Télé Métronome, luego del incidente, "todas las aerolíneas comerciales y de carga suspendieron los vuelos hasta nuevo aviso".

Asegura que "un avión de Air Caraibes, procedente de Francia y que debía aterrizar en Puerto Príncipe, también habría sido desviado hacia la República Dominicana, confirma una fuente de la OFNAC".