El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que todos los funcionarios de su administración, tanto de nivel medio como superior, han presentado sus declaraciones juradas de bienes, cumpliendo con la normativa establecida.

El mandatario explicó que, si bien hubo algunas demoras debido a que no todos fueron nombrados al mismo tiempo, cada uno ha ido completando el proceso conforme a lo solicitado.

Además, indicó que se mantiene un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento total.

Abinader aclaró que, aunque en algunos casos la Cámara de Cuentas rechaza declaraciones incompletas, "no hay ningún funcionario importante que no haya presentado su declaración jurada ni tampoco nos han informado de otro nivel que tenga problemas de declaración de bienes".

El pasado 23 de septiembre, el presidente instruyó a todos los funcionarios a presentar su declaración patrimonial antes del lunes 30, otorgando un plazo adicional de 15 días para quienes no cumplieran.

"Le vamos a dar un plazo de quince días para los que no la han presentado. Si no lo hacen, van a ser suspendidos, y si quince días después no lo hacen, van a ser cancelados", advirtió Abinader durante LA Semanal con la Prensa desde Nueva York.

¿Qué dice la legislación vigente?

La Ley No. 311-14 obliga a los funcionarios y legisladores a presentar declaraciones juradas de patrimonio al inicio y finalización de los cargos a los que son designados o escogidos.

Esta declaración consiste en un inventario de bienes autenticados por un notario público, que es publicado por la Cámara de Cuentas por cualquier medio, electrónico o impreso.

En la actualidad, la Cámara de Cuentas cuelga en su página web las declaraciones juradas, donde cualquier ciudadano puede tener acceso.

Es la propia ley que instituye a la Cámara de Cuentas a hacer la publicación de estos documentos, omitiendo los datos de carácter confidencial.

Los únicos datos secretos son el número de cédula y pasaporte, así como los contactos telefónicos y la dirección de las viviendas.

Te puede interesar Senador se queja de exigencias que les hace la Cámara de Cuentas en la declaración jurada de bienes