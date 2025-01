El presidente Abinader donó su salario en 2024 a causas sociales

El presidente Luis Abinader donó la totalidad de su sueldo correspondiente al año 2024 a causas sociales que realizan distintas instituciones no gubernamentales.

La Presidencia informó que el monto total donado fue de 6,012,000.00 pesos.

Recordó que desde que tomó posesión por primera vez en 2020, el mandatario ha cedido su salario mensual, beneficiando a diversas instituciones en todo el país.

La información detalla que las donaciones se han enfocado principalmente en los siguientes rubros: ayudas comunitarias, con 3,674,000.00 pesos, que incluyen proyectos como talleres educativos, mejoras de infraestructura comunitaria y programas de asistencia social; infantil, con 668,000.00 pesos, destinados a la alimentación, salud y educación de niños y adolescentes; hogares de ancianos, inclusión laboral, religioso, salud (cáncer) y salud infantil, cada uno con 334,000.00 pesos, orientados a atender necesidades específicas en estas áreas.

A continuación, la lista de todas las instituciones beneficiadas y las causas apoyadas:

1. Fundación Voz y Alma de Mujer: ayuda para la compra de materiales utilizados en programas comunitarios.

2. Asociación Dominicana de Síndrome de Down, Inc.: adquisición de equipos de panadería para la inserción laboral de personas con síndrome de Down.

3. Pro Infancia: compra de mobiliario y equipo para un taller de fabricación de kits de salud e higiene menstrual en Los Alcarrizos.

4. Fundación Nido para Ángeles: transporte para familias de niños y jóvenes con parálisis cerebral.

5. Fundación Evangélica Ángel de Luz: culminación de la construcción de un nuevo local para la fundación.

6. Fundación Acción Solidaria para la Provincia Bahoruco: compra de equipos para talleres de costura y cocina, y habilitación de un espacio para clases de informática.

7. Fundación María Tejada Candelier: actividades para niños y jóvenes con discapacidad visual y talleres educativos.

8. Centro de Orientación Familiar Proyecto Juventud Sana: curso taller dirigido a fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

9. Fundación Unidos Creciendo en Amor Familiar, Inc. (Funcaf): charlas y talleres de bienestar integral para niños, adolescentes y mujeres víctimas de abuso.

10. Comunidad Cristiana de Santiago, Inc.: compra de terreno para la construcción de un templo.

11. Fundación en Ayuda de los Envejecientes de Nuestros Campos: construcción de un centro para el cuidado de envejecientes en Las Charcas.

12. Hogar Escuela Caridad Misionera: construcción de una cancha multiuso techada, aulas y mejora de infraestructura.

13. Centro de Desarrollo Integral para la Niñez Emanuel, Inc.: compra de computadoras y equipos para cursos de informática dirigidos a niños y jóvenes.

14. Fundación Ángeles de Luna: talleres de emprendimiento para madres solteras de escasos recursos.

15. Aldeas Infantiles SOS Dominicanas Inc.: apoyo para alimentación, salud y educación técnico-vocacional de niños y jóvenes.

16. Congregación Hermanitas de Ancianos Desamparados Hogar San Francisco de Asís: impermeabilización y limpieza de cisternas.

17. Fundación Escuelita Rayo de Sol: compra de uniformes, computadoras y juguetes para niños de la fundación.

18. Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil: compra de medicamentos y cobertura de diagnósticos para niños con cáncer.