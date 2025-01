El Gobierno admite que faltan 400,000 bonos navideños por entregar

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció este jueves que hay 400,000 tarjetas del bono navideño, equivalentes a 600 millones de pesos, que aún no han sido entregadas.

Al término del primer Consejo de Ministros del 2025, celebrado esta noche en el Palacio Nacional, indicó que la no distribución de estos no conlleva a una irregularidad.

Dijo que el Gabinete de Política Social dará una explicación en los próximos días. "En este caso, lo han presentado como una irregularidad, cosa que no existe, porque simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo dónde está la irregularidad", explicó Paliza.

Paliza señaló que la oposición, en su rol, identifica elementos que quisiera visibilizar para intentar generar rentabilidad política.

"Irregular fuera si esos bonos pudieran haber sido entregados de forma indebida, o se hubiesen perdido, o si el dinero se hubiese esfumado. Nada de eso ha sucedido" José Ignacio Paliza El ministro de la Presidencia “

PLD pidió una "auditorías exhaustivas" de los bonos navideños

Ayer, miércoles, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República deberían realizar "auditorías exhaustivas" para determinar la razón de la no entrega de esas facilidades destinadas a familias de bajos recursos.