El presidente de la República, Luis Abinader, le tiene un consejo a las personas que quieren acudir al Gobierno en busca de prebendas y a hacerse ricos en los cargos del Estado. Les instó a acudir al sector privado o involucrarse en la ejecución de proyectos particulares, "donde hay muchas oportunidades de dinero".

El mandatario hizo el planteamiento durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 10 de febrero, donde presentó las iniciativas de su gestión para combatir la corrupción, lo que dijo realiza auxiliada de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Contraloría General de la República y la Dirección de Contrataciones Públicas con sus políticas e iniciativas que aplican.

En el encuentro, el jefe de Estado planteó que su administración lo que procura es que la población en general acoja un "discurso de honestidad" y que entienda que "al gobierno se va a servir" y no a enriquecerse.

"El que quiera buscar dinero, que no vaya al Gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política" Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

Abinader agregó que "hay muchísimas oportunidades de buscar dinero en la administración privada y con proyectos".

"Queremos que la honestidad se ponga de moda", exclamó.

"Y yo lo que quiero es que todos abracemos la honestidad como objetivo, como finalidad de vida, como comportamiento de vida", agregó.

Para lograrlo, dijo que su gobierno tiene en agenda involucrar a todos los actores de la sociedad para combatir el flagelo de la corrupción.

"Más allá de la parte que estamos proponiendo, de la parte gubernamental, nosotros pensamos incluir a todos los sectores sociales para que sirvan de educadores, de veedores y de actores también en beneficio de una buena administración pública, honesta y transparente", refirió.

"Aquí sometemos"

Abinader reaccionó de esa manera a la pregunta de un periodista en torno a la percepción de la población sobre presuntos actos de corrupción en administraciones del Estado.

El gobernante le contestó que su gobierno se ha caracterizado por combatir la corrupción de manera frontal y le preguntó, "¿cuántas personas de los gobiernos pasados se sometieron a la justicia?".

"Aquí hemos sometidos a funcionarios del gobierno, a diputados del partido de gobierno y se ha hecho ahora, nosotros lo sometemos", dijo, y subrayó que luego es el Ministerio Público que tiene que determinar, como órgano persecutor de la corrupción, "si tienen méritos o no".