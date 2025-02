Abinader dice lucha por la transparencia es irrenunciable para el Gobierno "caiga quien caiga"

El Gobierno declaró ayer que la lucha por la transparencia en el país será profundizada, ya que es algo irrenunciable "caiga quien caiga".

También anunció que se creará mediante decreto el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA). La iniciativa busca agilizar y coordinar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Abinader recordó que durante su gestión han sido sometidos funcionarios de su Gobierno y que nunca se ha involucrado en ello.

"El que quiera buscar dinero que no vaya al Gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política. Hay muchísimas oportunidades de buscar dinero en la administración privada", dijo.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que en prevención a la corrupción se han implementado más de 106 códigos de integridad institucional.

Sobre la evaluación a los portales de transparencia en 2024, hubo 201 en cumplimiento y 28 en incumplimiento.

Por su parte, Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGC) informó que la institución posee un nuevo marco regulatorio. Entre las nuevas medidas se prohíbe a los exfuncionarios tener relación comercial y profesional con la institución que representaron o sus subordinadas, durante el año siguiente de su salida.

Escogencia del procurador Sobre la consulta del reglamento para convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dijo que se está cumpliendo con los tiempos. "Creo que, para la próxima semana (...) vamos a proceder con el CNM", acotó. Sobre si ya eligió a la persona que ocupará el cargo de Procurador, respondió: "Vamos a esperar los procesos".