Así se elige al nuevo procurador general y a los procuradores adjuntos

Formación académica y trayectoria profesional.



Certificado de no antecedentes penales.



Declaraciones juradas de patrimonio y de obligaciones fiscales.



Declaración autenticada ante notario, donde el candidato certifica:



No haber ocupado cargos directivos en partidos políticos.



No haber sido candidato a un cargo de elección popular.



No haber realizado proselitismo político en los últimos cinco años.



Una vez presentadas las candidaturas, el CNM puede realizar hasta tres reuniones adicionales para evaluar a los aspirantes y determinar su idoneidad.



Entre los criterios que se ponderan se encuentran:



Integridad.



Capacidad de liderazgo.



Trayectoria en derecho penal.



Ética profesional.



Vocación de servicio público.



Si se considera necesario, el Consejo puede conformar comisiones especiales encargadas de investigar el perfil de los candidatos y presentar sus hallazgos en la siguiente sesión.