Los bonos navideños ya fueron entregados, según el coordinador del Gabinete de Política Social

Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, afirmó la entrega de los 400,000 bonos navideños que aún no habían sido distribuidos. ( ARCHIVO )

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, afirmó que los 400,000 bonos navideños que no habían sido distribuidos hasta enero de este año ya fueron entregados.

El funcionario fue escueto al referirse al tema, pero indicó que la distribución del programa implementado para las festividades navideñas ya había concluido.

—"¿Cómo ha avanzado el proceso de entrega de bonos navideños?", preguntó Diario Libre. —"Ya todo eso se entregó", respondió el funcionario.

Bonos pendientes de entrega

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó el pasado 27 de enero que aún había 400,000 tarjetas del bono navideño, equivalentes a 600 millones de pesos, pendientes de entrega.

Según las declaraciones de Peña Guaba, en menos de un mes todas las tarjetas fueron distribuidas.

Se recuerda que Paliza señaló en su momento que la falta de distribución de estos bonos no implicaba una irregularidad.

"En este caso, lo han presentado como una irregularidad, cosa que no existe, porque simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo dónde está la irregularidad", explicó Paliza el 27 de enero.