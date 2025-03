Vicepresidenta: "No estábamos listos para emitir ese decreto" de Itbis a plataformas digitales

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este martes que el Gobierno de Luis Abinader derogó el decreto 30-25, que crea el reglamento que regula la percepción y aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en los servicios digitales, porque no estaban listos para emitir esa ordenanza.

"Realmente no estábamos listos para emitir ese decreto y la verdad que usted ha escuchado al presidente Abinader, o sea, cuando algo no está para hacerse en un momento, se retira o realmente se hace lo propio en el momento adecuado", dijo la vicepresidenta al ser cuestionadas por periodistas que cubrían la puesta en circulación del libro "Yo, Balaguer", de Pablo Gómez Borbón.

Negó que el retiro del decreto se deba a una improvisación del Gobierno y aseguró que trabajan de manera planificada.

"No, eso no es verdad, nosotros realmente trabajamos de una manera planificada, pero inclusive de manera personal, a cada uno de ustedes, hay un momento determinado en que uno hace ciertas cosas y no es el momento, ¿qué uno hace?, bueno, pues echa para atrás y luego cuando sea el momento adecuado pues se hace", afirmó.

Luego que se diera a conocer el decreto 30-25, emitido en enero de este año y que cobraba el Itbis por uso de plataformas digitales, el Gobierno emitió la mañana de este 4 de marzo el decreto 107-25, derogando el anterior.

Con esa medida se cobraría impuestos a los servicios que ofrecen las plataformas streaming de video y música (Netflix, Spotify, Disney+, etc.); publicidad en línea y servicios de redes sociales (Facebook Ads, Google Ads); plataformas de intermediación como Uber, Airbnb y similares; servicios de almacenamiento en la nube y software como servicio (SaaS); y la venta de productos digitales como libros electrónicos, cursos en línea y videojuegos.

Los servicios que ya están exentos del Itbis en la legislación vigente, como la educación, la salud, el transporte terrestre y los servicios financieros, no serán afectados por este reglamento.