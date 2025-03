Abinader asegura que la República Dominicana es uno de los países más seguros del mundo

El presidente Luis Abinader aseguró ayer que la República Dominicana se encuentra dentro de los destinos más seguros del mundo.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, al ser abordado sobre el caso de una joven de nacionalidad india en el país. "Somos de los países más seguros, no de América Latina, más seguro del mundo, en todos los órdenes", afirmó.

El jefe de Estado dijo que las autoridades dominicanas están trabajando en la investigación y que, según los datos preliminares, el suceso parece tratarse de un accidente.

Incentivos al turismo

Al ser preguntado sobre el proyecto de ley que elimina los incentivos fiscales y las exoneraciones al sector turismo, depositado en la Cámara de Diputados por el legislador Rogelio Alfonso Genao Lanza, aseguró que la posición del Gobierno es seguir con los incentivos.

"Esa no es la posición del Gobierno, José Ignacio habló sobre ese tema, y ya los temas de reforma fiscal quedaron atrás y nosotros vamos a seguir con el actual marco regulador y con los incentivos que hay. La posición del Gobierno es continuar con los incentivos", afirmó.

Invitación a Leonel

Sobre la invitación que le formuló el expresidente Leonel Fernández para almorzar juntos y debatir sobre la realidad del país, Abinader manifestó que le gustaría que almorzaran juntos, pero en Pedernales.

"Yo sí lo invito a que vayamos a almorzar, pero a Pedernales. Al puerto de cruceros de Pedernales, para hablar de Pedernales y de todo el sur. Lo invito cordialmente a que nos acompañe", manifestó.

El mandatario recordó que, luego de las elecciones del mes de mayo del 2024, él le extendió una invitación, pero nunca se llegó a concretar el encuentro.

Desde la pasada semana, tanto Abinader como Fernández se encuentran debatiendo sobre cuál administración gubernamental ha impactado más en Santiago de los Caballeros.

Ayer, Leonel visitó Santiago, por sugerencia del presidente Abinader, y aseguró que el Gobierno ha descuidado esta provincia.

Ante esta crítica, el jefe de Estado reaccionó diciendo que "durante sus 12 años de Gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago y nosotros hemos construido y entregado 2,019 viviendas y hay 1,200 en construcción de una obra que él no mencionó, que es la cañada de Gurabo (...), pero yo sé que es muy difícil hablar de Santiago, yo creo que yo me excedí ahí".

Respondió, otra vez...

Sin embargo, Leonel volvió a responderle y citó decenas de obras que realizó en Santiago durante sus gobiernos. Entre ellas mencionó: el recinto local de la UASD, la construcción y reparación de escuelas, obras viales, la Arena de Cibao, remodelación del estadio Cibao, la planta La Noriega II y construcción de hospitales, entre otras.

Sobre la Ley de Expresión 6132 Sobre el proyecto que modifica la antigua Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento (6132), que data del 1962, Abinader dijo que se tiene proyectado para esta semana llevar a cabo una reunión para ver la propuesta definitiva y posteriormente llevarlo al Congreso Nacional con el mayor consenso posible. "Nosotros creamos una comisión que la presidía el periodista Namphi Rodríguez, después la presentamos y la anunciamos aquí y pasó a la Consultoría. Varios miembros de esa misma comisión plantearon algunas modificaciones, correcciones y perfeccionamiento de la ley", expresó.