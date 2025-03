Abinader inaugura ampliación del acueducto y cuartel policial en Maimón; anuncia nuevas obras

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este domingo la ampliación del acueducto de Maimón y la construcción de un nuevo cuartel policial, con una inversión superior a 600 millones de pesos.

Durante el acto, el mandatario reafirmó su compromiso con el desarrollo de la provincia Monseñor Nouel y anunció la ejecución de importantes proyectos en los municipios de Bonao y Piedra Blanca.

"No podía venir sin la solución al puente de La Leonor", expresó Abinader.

En su discurso, en el acto inaugural del acueducto, el presidente Abinader destacó que la ejecución de estas obras responde a las necesidades de la comunidad y a las reiteradas solicitudes de las autoridades locales.

"Al municipio de Bonao he acudido innumerables veces durante estos años de gobierno. Cada vez que venía, la gobernadora, Orlando y otros diputados me decían que fuera a Maimón. Yo les decía que no podía ir sin la solución al puente de La Leonor", expresó Luis.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que la construcción del puente enfrentó varios desafíos en su diseño y presupuesto, pero aseguró que ya los trabajos avanzan en un 20 % y que en un plazo de 12 meses podría estar finalizado.

Más inversiones para Piedra Blanca

El presidente también resaltó la falta de inversión en Piedra Blanca y aseguró que su Gobierno ha trazado un plan de acción para la ejecución de obras en esta localidad.

"Hemos hablado con la gobernadora y con el senador Ricardo de los Santos para atender obras prioritarias en Piedra Blanca. Me hablaban de un puente y de otras necesidades, y Eduardo Estrella se reunirá con la gobernadora para coordinar esos trabajos", afirmó.

Abinader adelantó que en los próximos meses visitará Piedra Blanca para supervisar personalmente las necesidades de la comunidad y garantizar la ejecución de las obras.

"Voy a ir a pasar al menos medio día en Piedra Blanca para hablar con la gente y ver los detalles de construcción. Es un compromiso que asumimos con responsabilidad", agregó.

Avances en salud, educación y conectividad vial

El mandatario también mencionó otros proyectos en proceso en la provincia Monseñor Nouel, como la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), mejoras en el hospital local y la culminación del diseño de la Circunvalación Piedra Blanca-Maimón, una obra clave para mejorar la circulación y reducir el tráfico pesado en la zona.

Te puede interesar Abinader anuncia que antes de Semana Santa será trasladado el peaje de Pedro Brand

"Nosotros sabemos lo que se sufre con el paso de los camiones en Maimón y Bonao. Esperamos que en seis meses podamos definir la viabilidad de la Circunvalación de Piedra Blanca-Maimón con un modelo de financiamiento sostenible", explicó Abinader.

"El agua no se ve, pero se siente"

Al referirse a la ampliación del acueducto, el presidente subrayó el esfuerzo de su administración para garantizar el acceso a agua potable en todo el país.

"Quizás por eso muchos gobiernos anteriores no ejecutaron estos proyectos, pero nosotros hemos multiplicado por cuatro la inversión en agua potable. El agua no se ve, pero se siente, y representa salud para nuestra gente", expresó el mandatario.

Impacto de las obras inauguradas

Con la ampliación del acueducto, miles de familias en Maimón y comunidades aledañas tendrán acceso a un servicio de agua potable más eficiente, lo que mejorará significativamente su calidad de vida.

Por otro lado, la construcción del nuevo cuartel policial, con modernos espacios y equipamiento, fortalecerá la seguridad ciudadana en la zona, permitiendo una mejor respuesta ante situaciones de emergencia.

Un compromiso con el desarrollo de Monseñor Nouel

El acto inaugural contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella; la gobernadora provincial, Adela Tejada Gil; y el senador de la provincia, Ricardo de los Santos.

La comunidad de Maimón recibió con entusiasmo estas obras, expresando su gratitud al gobierno por atender demandas históricas.