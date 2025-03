Abinader acusa a gobiernos pasados de desatender saneamiento de agua por ser obras “que no se ven”

Mientras participaba en el taller en el “Inicio de una transformación histórica del saneamiento en República Dominicana” , el presidente Luis Abinader afirmó este viernes que los gobiernos anteriores no invirtieron en los saneamientos de aguas porque son obras “que no se ven” ni se perciben de inmediato.

“Muchos gobiernos anteriores, sin entrar en detalles, no invirtieron porque no se ven. Son obras que no se ven, pero que siempre tienen que estar ahí y que hemos trabajado porque son parte esencial de la salud de la población”, sostuvo el mandatario al anunciar un plan de saneamiento para zonas costeras y turísticas como Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana y Bávaro-Punta Cana.

El presidente también hizo referencia a la importancia de proyectos de alcantarillado sanitario, destacando que, en muchos casos, su construcción representa el doble de la inversión que requiere el alcantarillado pluvial.

Abinader también abordó la gestión eficiente del agua, instando a la población a usar este recurso de manera responsable y consciente. Afirmó que, aunque la República Dominicana cuenta con abundantes fuentes de agua, es fundamental aplicar tecnologías de conservación y reutilización, como el uso de agua tratada para riego agrícola en zonas específicas.

“Lo que tenemos que aprender es a eficientizar el agua. No se trata solo de ahorrar, sino de utilizarla de manera eficiente, tal como lo hacen países que, debido a la escasez, han sido muy creativos en su uso”, enfatizó el mandatario.

Inversión en turismo y costas

A propósito del día del agua que se celebra este sábado 22 de marzo, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, anunció que será iniciado el programa de saneamiento universal de ciudades turísticas y costeras que abarcará la intervención de Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana y Bávaro-Punta Cana.

El proyecto busca limpiar y proteger 140 kilómetros de costa en estas localidades costeras del mar Caribe.

Arnaud dijo que la inversión estimada es de casi mil millones de dólares, que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y explicó que el proyecto iniciaría con el saneamiento de Boca Chica, La Caleta y Andrés con un emisario submarino.

Según la representante del BID en el país, Katharina Falkner-Olmedo, esta intervención posicionará a la República Dominicana como "líder" en América Latina en inversión per cápita en saneamiento en los próximos tres años, garantizando agua segura para toda la población y el turismo, además de mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental.

"Esta iniciativa permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado en un 40 % y el tratamiento de aguas residuales en un 80 %, con un impacto directo en el desarrollo económico y social", agregó.