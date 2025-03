Abinader afirma que ningún presidente se ha ocupado del tema haitiano como él

El presidente de la República, Luis Abinader, proclamó la tarde de este lunes que ninguno de los mandatarios que ha tenido el país se ha preocupado y trabajado tanto con él con la situación haitiana y su impacto en la nación.

"De los presidentes más preocupados y ocupados por el tema migratorio hemos sido nosotros", dijo y citó todas las iniciativas que ha realizado desde que asumió su primer mandato en el año 2020. Ahora está en el segundo, que comenzó en agosto de 2024.

Indicó que a pocos meses de haber asumido el Poder Ejecutivo en el 2020 se reunió con el entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, quien luego fue asesinado. Con él dijo que acordó varios puntos y acciones para favorecer a la nación dominicana.

Cita acciones de su gestión

"Desde que llegamos al gobierno, a los cuatro meses, sostuvimos una reunión con el asesinado presidente Jovenel Moïse, donde acordamos unos puntos", refirió.

Entre esos acuerdos mencionó la construcción de hospitales en territorio haitiano cerca de la frontera "para las parturientas".

También, hacer el muro, "que, de hecho, lo terminamos". Citó también que acordó con Moïse, "una mayor colaboración para evitar la inmigración irregular".

El presidente habló del tema durante LA Semanal con la Prensa al contestar una pregunta sobre qué haría el Gobierno con la comunidad el Hoyo de Friusa, en la provincia La Altagracia, donde dominicanos escenificaron una marcha en reclamo de que las autoridades saquen a la gran cantidad de nacionales haitianos que ahí habitan.

Destacó que, tras la muerte del presidente haitiano, esa nación entró en una crisis cada vez mayor, situación que dijo, denunció en reiteradas ocasiones.

"Haití entró en un caos cada vez mayor, en una anarquía que ahora estamos viendo, un país prácticamente colapsado y, hicimos las denuncias de manera internacional" Luis Abinader Presidente de RD “

"Recuerdo cuando la hice en la Cumbre de las Américas, que eso fue en junio de 2022, fui el único presidente que no firmó el tratado que firmaron todos, incluyendo el presidente de Estados Unidos, fui el único que no lo firmé porque pensaba y pienso que no era conveniente para el país", detalló.

Abinader también citó entre sus iniciativas para proteger al país las facilidades que el Gobierno otorga en los sectores construcción y agropecuaria en procura de "disminuir la mano de obra irregular".

"Somos el único Gobierno que ha tomado una línea de créditos para financiar el equipamiento en las áreas de construcción y también de equipamiento para agricultura, de tal manera que vayan disminuyendo la mano de obra irregular, aquí está el gerente del Bandex, hemos financiado casi tres mil millones y tenemos fondos para financiar y estamos llamando cada vez más a los ingenieros, a los desarrolladores para que compren equipos que puedan eliminar la mano de obra irregular y también tenemos el caso de la agricultura".